Éruption solaire du type le plus violent enregistré par la NASA

Mardi matin, une puissante éruption solaire de classe X, le type le plus puissant jamais enregistré sur notre Soleil, a été détectée par le Solar Dynamics Observatory de la NASA.

Selon un article de l’agence sur Twitter, l’explosion a culminé à 9 h 25 HAE (10 h 25 HAE). Aucune information sur les effets sur Terre n’a été publiée, mais les aurores et autres conséquences pour notre planète sont peu probables, étant donné que l’événement s’est produit dans le membre inférieur gauche du Soleil – et non dans notre direction.

Les aurores peuvent être amplifiées après une éruption solaire lorsque des particules chargées de masse coronale sont éjectées vers la Terre et interagissent avec sa haute atmosphère. Ces particules se déplacent ensuite à travers les lignes de champ magnétique de notre planète et excitent des molécules très haut dans l’atmosphère, créant des lumières colorées.

Ceci, qui était la deuxième tempête solaire en une semaine, a été classé comme une explosion X1.1, le même type enregistré dans une autre région active samedi dernier.

La tache solaire à l’origine de l’éruption de mardi n’a pas encore été désignée. « La source est une nouvelle tache solaire non numérotée émergeant sur le limbe sud-est du Soleil », selon le site Web. SpaceWeather.com.

Qu’est-ce qu’une éruption solaire

Le Soleil a un cycle d’activité solaire de 11 ans et se trouve actuellement dans ce que les astronomes appellent le cycle solaire 25. Ce nombre fait référence à des cycles qui ont été suivis de près par les scientifiques.

Au plus fort des cycles solaires, le Soleil présente une série de taches à sa surface, qui représentent des concentrations d’énergie. Lorsque les lignes magnétiques s’emmêlent dans les taches solaires, elles peuvent « éclater » et générer des rafales d’énergie.

Selon la NASA, ces sursauts sont des explosions massives du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les flashs (drapeaux) sont classés dans un système de lettres, avec la classe C relativement faible, la classe M plus modérée et la classe X la plus forte.

« La classe X désigne les flammes les plus intenses, tandis que le nombre fournit plus d’informations sur sa force », a expliqué l’agence dans un communiqué. « Un X2 est deux fois plus intense qu’un X1, un X3 est trois fois plus intense, etc. Les signaux notés X10, les plus forts, sont exceptionnellement intenses.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, et peuvent atteindre encore plus haut en cas d’éruptions de rang supérieur. Ils mettent normalement quelques jours pour atteindre la Terre lorsqu’ils sont dirigés vers notre planète.

