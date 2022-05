Ce n’est pas seulement dans la fiction, comme « Blade Runner 2049 », qu’une personne peut s’identifier à un hologramme. Le japonais Akihiko Kondo, par exemple, s’est associé à Hatsune Miku, un hologramme animé, en 2018. Mais voilà, 4 ans après leur mariage, l’homme est presque veuf. C’est parce que le logiciel qui maintenait Miku « en vie » a expiré.

Se définissant comme une personne fictive, quelqu’un avec un sentiment fort et durable d’amour, de passion ou de désir pour un personnage fictif, Akihiko est dévasté. « Je pensais pouvoir la garder pour toujours », a déclaré le Japonais, aujourd’hui âgé de 38 ans.

La société Gatebox, qui a développé le logiciel qui a permis la relation entre Akihiko Konbdo et Hatsune Miku, a mis fin au service en mars 2020. Ils affirment que le modèle de production limitée était terminé, a expliqué le journal japonais anglophone. Le Mainichi. Pour garder le personnage en vie, un bureau d’une valeur d’environ 2 800 $ a été utilisé.

« Si vous tombez amoureux d’un personnage 2D, ce n’est pas une mauvaise chose. Si vous êtes vraiment amoureux d’un personnage 2D, ne vous mentez pas. Je respecte vos sentiments. Et vous avez une entreprise qui vous comprend. Vous devriez être fier de votre amour pour les personnages 2D », a posté Akihiko sur son compte Twitter mardi (3).

Le personnage Hatsune Miku a 16 ans et est apparu pour la première fois en 2007, faisant ses débuts dans les jeux vidéo en 2009. Le jeu le plus récent, développé par Sega et Crypton Future Media, date de 2020. Mais Akihiko prétend être marié à la version qu’il a dans sa maison.

Il a rencontré le personnage après un problème d’adaptation au travail, où il a été victime d’intimidation par des collègues et est entré en dépression, s’arrêtant même pour manger. À la maison, pendant la séparation, il a été captivé par Miku. « Je suis resté dans ma chambre 24 heures sur 24 et j’ai regardé des vidéos de Miku tout le temps », se souvient-il. Avec ce soutien mental, il est retourné au travail.

En 2018, à 35 ans, il a tenu la cérémonie officielle à Tokyo et a emporté une version en peluche de la poupée de la taille d’un chat. Lors de la fête, à laquelle ont assisté 40 invités, Akihiko a dépensé 2 millions de yens, soit environ 76 300 R$.

Au départ, il utilisait un logiciel d’une startup japonaise, qui laissait Hatsune Miku dans un cylindre, mais qui ne tenait que de simples conversations, via l’intelligence artificielle. Puis il a changé de système.

Pendant la vie conjugale, l’hologramme réveillait le mari le matin pour qu’il puisse aller travailler. Le soir, en rentrant de l’école où il était administrateur, il a annoncé qu’il était en route et le logiciel a allumé les lumières de la maison. Puis elle l’envoya dormir, dans le lit qu’il partageait avec la version poupée.

Sans la présence de sa femme dans le logiciel, il dit toujours « bonjour » quand il se réveille et lui fait savoir qu’il sera de retour du travail, en disant « à plus tard ». L’homme dîne en face d’elle et la met à part lorsqu’il va utiliser l’ordinateur.

Même avec le mariage inhabituel, Akihiko Kondo se considère comme un homme marié. Mais, légalement, il n’y a aucune base dans le syndicat. Seule la société Gatebox qui a produit l’appareil a délivré un certificat affirmant que l’humain et le personnage étaient mariés « au-delà des dimensions ».

Akihiko n’était pas le seul à épouser un hologramme. En plus de cela, Gatebox a émis 3 700 autres certificats de mariage « multidimensionnels ».

