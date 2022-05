Le MIT crée un appareil portable qui rend l’eau de mer potable

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au point un appareil portable capable de dessaler et d’éliminer les particules de l’eau de mer, ce qui la rend sans danger pour la consommation.

Pesant moins de 10 kg, l’appareil a la taille d’un sac à main et nécessite moins d’énergie pour fonctionner qu’il n’en faut pour recharger la batterie d’un téléphone portable. De plus, son fonctionnement est très simple : il suffit d’appuyer sur un bouton.

Contrairement à d’autres unités de dessalement portables, qui nécessitent un remplacement périodique des filtres, l’appareil créé par les chercheurs du MIT utilise l’énergie électrique pour éliminer les particules de l’eau. Le résultat est une eau potable qui dépasse même les normes de qualité fixées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les développeurs, l’élimination du besoin de remplacement du filtre réduit considérablement les coûts de maintenance à long terme. Cela peut favoriser le déploiement de l’unité dans des zones reculées aux ressources limitées, comme sur de petites îles ou à bord de cargos maritimes.

Le dessalinisateur portable peut être utile dans des situations extrêmes

Selon l’un des auteurs du projet, Jongyoon Han, professeur de génie électrique et d’informatique, de génie biologique et membre du Research Electronics Laboratory (RLE) du MIT, l’appareil pourrait également être utilisé pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles ou par militaires en mission de longue durée.

« C’est l’aboutissement d’un voyage de 10 ans que mon groupe et moi avons parcouru. Nous avons travaillé pendant des années sur la physique derrière les processus de dessalement individuels, mais mettre toutes ces avancées dans une boîte, construire un système et le démontrer dans l’océan a été une expérience vraiment significative et enrichissante pour moi », a déclaré Han.