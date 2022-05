Les articulations robotiques pourraient rendre les combinaisons spatiales plus confortables

Contrairement à d’autres technologies spatiales, les combinaisons d’astronautes ont très peu évolué depuis la première mission habitée sur la Lune en 1969. Depuis lors, il y a eu très peu d’avancées pour atténuer la sensation inconfortable par rapport à l’intérieur d’un ballon pressurisé.

Cela, cependant, peut changer. Grâce à un projet mené par les chercheurs Ana Diaz Artiles et Logan Kluis, tous deux du département d’ingénierie aérospatiale de la Texas A&M University. Ils développent un costume appelé Élégant costume (vêtements intelligents).

Selon les scientifiques, il s’agirait d’une nouvelle architecture plus confortable et plus sûre pour réaliser des activités extravéhiculaires (EVA) sur des surfaces planétaires.

Comprendre à quoi ressemblerait le nouveau costume

Selon le projet, la nouvelle combinaison aurait les avantages d’une plus grande mobilité, plus de sécurité et d’interaction entre l’environnement et l’astronaute.

Les premiers prototypes reposent sur une robotique douce pour les articulations du genou, utilisant la pression du gaz pour élargir les chambres internes, les faisant se plier.