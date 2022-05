Que sait-on de la sous-variante BA.2.12.1 d’Omicron, encore plus contagieuse

Aux États-Unis, les infections du sous-variant BA.2.12.1, fille d’Omicron 2 (BA.2), continuent de croître. Voici ce que nous savons de cette variété.

La vague actuelle de la pandémie de COVID-19 est menée par la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, découverte en Afrique du Sud fin 2021 et se propageant rapidement au reste du monde. Cette souche de l’agent pathogène pandémique, connue pour avoir un nombre important de mutations sur la protéine S ou Spike, a rapidement pris de l’ampleur en raison de sa transmissibilité plus élevée par rapport aux variantes dominantes précédentes (Delta et Alpha) et de son caractère insaisissable vis-à-vis des anticorps neutralisants, à la fois ceux induites par une infection naturelle que celles déclenchées par le vaccin Covid. La circulation remarquable d’Omicron a donné naissance à plusieurs sous-variantes filles, parmi lesquelles BA.2 s’est rapidement imposée. Caractérisé par 53 mutations par rapport à la souche originelle du virus (celle de Wuhan) dont 29 sur la protéine S, même le sous-variant BA.2 – surnommé « invisible » – a à son tour généré d’autres lignées, parmi lesquelles il s’est retrouvé dans le collimateur des scientifiques BA.2.12.1, responsable d’une nouvelle vague d’infections aux USA. Voici ce que nous savons de cette variété.

Comme précisé dans le dernier rapport « Monitoring Variant Proportions » des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, dans la semaine du 17 au 23 avril 2022, plus de 99 % des infections à Covid étaient dues à la variante Omicron ; parmi ceux-ci, 68,1 % étaient attribuables à BA.2, tandis que 28,7 % à BA.2.12.1. La semaine précédente, l’incidence de la sous-variante était de 19,6 % et la semaine précédente, elle était d’environ 14 % ; cela indique que BA.2.12.1 prend rapidement de l’ampleur, se répandant à grande vitesse parmi la population. Qu’il suffise de dire qu’à New York, en février, il ne représentait que 0,2% des cas, comme le rapporte medicalnewstoday, mais a bondi à 58,1% des échantillons viraux séquencés le 23 avril. La croissance est telle qu’on pense qu’elle deviendra la nouvelle variante dominante dans les prochaines semaines. « BA.2 était connu pour avoir 53 mutations du virus d’origine, dont 29 dans la protéine de pointe. Cela a conduit à une capacité accrue du virus à se propager d’une personne à l’autre. La sous-variante BA.2.12.1 a aussi cette plus grande capacité à se répliquer et à se transmettre de personne à personne et semble destinée à devenir la variante dominante aux États-Unis dans les prochaines semaines », a expliqué au MNT le Dr Angela Branche, chercheuse. à l’Unité de traitement et d’évaluation des vaccins de l’Université de Rochester Medical Center.

Pour le moment, cependant, seules des données préliminaires sont disponibles et il n’est pas encore possible de savoir si BA.2.12.1 peut provoquer une maladie plus grave qu’Omicron ou s’il est encore plus efficace pour échapper aux défenses immunitaires. Cependant, on pense qu’il est entre 20 et 30% plus infectieux que BA.2, qui à son tour était plus transmissible que BA.1 et les lignées antérieures de SARS-CoV-2. « Nous venons de commencer à connaître l’impact de BA.2.12.1, il semble qu’il puisse avoir un avantage de transmission d’environ 25% supérieur à la sous-variante BA.2 », a déclaré le Dr Rochelle Walensky lors d’une conférence de presse. , directeur du CDC. Le scientifique a souligné que l’efficacité du vaccin contre la nouvelle sous-variante est actuellement en cours d’évaluation, mais les experts estiment que les vaccinés (surtout ceux qui ont également reçu le rappel/la troisième dose) continuent d’être bien protégés contre les maladies graves, y compris celle causée par BA.2.12.1. Même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que BA.2.12.1 semble avoir un « avantage de croissance » par rapport à BA.2, mais les données sont encore limitées et pour le moment il n’y a aucune preuve qu’il puisse déterminer différentes manifestations cliniques .

Les experts conviennent de ne pas s’inquiéter de la nouvelle sous-variante, mais en raison de sa transmissibilité remarquable, ils pensent qu’elle pourrait bientôt devenir la nouvelle dominante de la pandémie. En attendant, nous gardons également un œil sur deux autres souches d’enfants d’Omicron, BA.4 et BA.5, qui, d’après l’étude « Omicron sub-lineages BA.4 / BA.5 escape BA.1 infection elicited neutralizing immunité » menées en Afrique du Sud – où elles s’installent – elles ont une remarquable capacité d’évasion immunitaire. Cela suggère qu’ils peuvent effectivement infecter même ceux qui ont déjà eu le Covid ou reçu le vaccin, pourtant indispensable pour se protéger de la forme sévère de la maladie.