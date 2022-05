Une forte tornade détruit environ 400 bâtiments aux États-Unis ; regarde des vidéos

Une tornade a frappé les régions du nord-est et du centre-ouest des États-Unis au cours du week-end, laissant une traînée de destruction de 21 km dans la ville de Wichita, au Kansas, où le vent a atteint des vitesses de 266 km/h.

Selon Andover, le chef des pompiers du Massachusetts, Chad Russell, 1 074 bâtiments ont été touchés au total, avec environ 400 maisons et bâtiments totalement détruits par la fureur du phénomène, qui a blessé plusieurs personnes (aucune gravement) et provoqué des perturbations dans l’approvisionnement en électricité. à plus de 6 500 habitants de la région.

Les images publiées sur Twitter montrent le moment où la tornade se forme et commence à balayer une zone résidentielle, soufflant des centaines de toits dans les airs et créant un nuage de poussière et de débris.