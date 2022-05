L’apprentissage automatique conçoit une enzyme capable de décomposer les plastiques en seulement 24 heures

Les scientifiques explorent le potentiel des enzymes pour aider au recyclage des plastiques depuis près de deux décennies. Cependant, les six à 12 dernières années ont montré des progrès assez significatifs à cet égard.

En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie qui utilisait des enzymes pour décomposer le polyéthylène téréphtalate (communément appelé plastique PET) en quelques semaines.

Une version technique de ces enzymes, appelée PETase, a encore amélioré les performances, et en 2020, nous avons vu des scientifiques développer une version encore plus puissante qui cassait les plastiques PET jusqu’à six fois plus rapidement.

Maintenant, une nouvelle étude, publiée dans la revue natureutilise l’apprentissage automatique pour concevoir une enzyme à action rapide qui dégrade certaines formes de plastique en seulement 24 heures, avec une stabilité qui la rend adaptée à une adoption à grande échelle.

La recherche a analysé un certain nombre de produits fabriqués à partir de plastiques PET

Selon des chercheurs de l’Université du Texas (UT), l’application de la technologie a été limitée par une incapacité à bien fonctionner à basse température et différentes plages de pH, en plus du manque d’efficacité dans la lutte directe contre les déchets plastiques non traités et la réaction lente les taux.

Pour résoudre ces problèmes, l’équipe a développé un modèle d’apprentissage automatique qui pourrait prédire quelles mutations dans une enzyme PETase lui permettraient d’avoir ces capacités.

Cela impliquait d’analyser une gamme de produits en plastique PET, tels que des conteneurs, des bouteilles d’eau et des tissus, puis d’utiliser le modèle pour concevoir une nouvelle enzyme améliorée appelée FAST-PETase (fonctionnelle, active, stable et tolérante).

L’enzyme nouvellement créée s’est avérée supérieure pour décomposer les plastiques PET à des températures comprises entre 30 °C et 50 °C et sur une large gamme de niveaux de pH. Il a été capable de dégrader presque entièrement 51 produits en PET non traités différents en une semaine. Dans certaines expériences, il l’a fait en seulement 24 heures.

L’étude a également démontré un procédé de recyclage du PET à partir de boucle fermé, dans lequel FAST-PETase a été utilisé pour décomposer les plastiques, puis les monomères récupérés ont été utilisés pour reconstruire chimiquement le matériau.

« Lorsque vous envisagez des applications de nettoyage de l’environnement, vous avez besoin d’une enzyme capable de fonctionner dans l’environnement à température ambiante », a déclaré l’auteur de l’étude Hal Alper, Ph.D en génie chimique et professeur à l’UT. « Cette exigence est là où notre technologie a un énorme avantage à l’avenir. »

Avec la capacité de décomposer rapidement les déchets plastiques post-consommation à basse température, les chercheurs pensent avoir trouvé une technique portable, abordable et susceptible d’être adoptée à l’échelle industrielle.

Ils ont déposé une demande de brevet pour la technologie et espèrent la voir utilisée dans les décharges et les zones polluées. « Les possibilités sont infinies dans tous les secteurs pour tirer parti de ce processus de recyclage de pointe », a déclaré Alper. « En plus de l’évidente industrie de la gestion des déchets, cela offre également aux entreprises de tous les secteurs la possibilité d’ouvrir la voie au recyclage de leurs produits. Grâce à ces approches enzymatiques plus durables, nous pouvons commencer à envisager une véritable économie circulaire des plastiques.

