Comment l’extinction des dinosaures a influencé l’évolution des plantes

Il y a environ 66 millions d’années, un énorme astéroïde a frappé la Terre, déclenchant une série d’événements catastrophiques, tels que des incendies de forêt et un hiver nucléaire étendu, où l’absence de lumière solaire (et, par conséquent, de chaleur) a provoqué le début de l’une des nombreuses glaces âges auxquels la planète a été confrontée. Cela a causé l’extinction de 80% des animaux de la Terre, y compris la plupart des dinosaures.

Taux de spéciation et de transition de lignage des palmiers (Arecaceae) et leurs traits (fruits, feuilles et tiges) avant, pendant et après la brèche mégaherbivore. Image : Renske E. Onstein, W. Daniel Kissling et H. Peter Linder

En conséquence, les grands herbivores ont été décimés, d’autres espèces apparaissant après 25 millions d’années. Vient ensuite la question : puisque les plantes et les animaux herbivores ont une relation directe, comment l’extinction de ces créatures et l’émergence subséquente de nouveaux soi-disant « méga-herbivores » (tels que les éléphants et les rhinocéros) ont-elles affecté l’évolution de la flore terrestre ?

Pour répondre à cette question, une équipe de scientifiques dirigée par le Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité (iDiv) et l’Université de Leipzig, également en Allemagne, a analysé des plantes fossiles et d’autres qui sont actuellement vivantes. Les résultats ont été publiés dans la revue Actes de la Royal Society B: Sciences biologiques.

Les analyses génétiques ont permis aux chercheurs de retracer les développements évolutifs des plantes pendant et après la brèche mégaherbivore. Ainsi, ils ont confirmé, pour la première fois, l’hypothèse scientifique commune selon laquelle de nombreuses espèces de palmiers à l’époque des dinosaures portaient de gros fruits et étaient couvertes d’épines sur leurs troncs et leurs feuilles.

Cependant, l’équipe de recherche a constaté que la « vitesse d’évolution » avec laquelle de nouvelles espèces de palmiers à petits fruits ont émergé pendant l’écart méga-herbivore a ralenti, tandis que la vitesse d’évolution de ceux à gros fruits est restée presque constante. La taille du fruit lui-même a également augmenté.

Les traits de défense des plantes analysées ont diminué pendant l’écart méga-herbivore

Apparemment, des animaux beaucoup plus petits pouvaient aussi manger de gros fruits et disperser les graines avec leurs excrétions. « Ainsi, nous avons pu réfuter l’hypothèse scientifique précédente selon laquelle la présence de gros fruits de palmier dépendait exclusivement des mégaherbivores », déclare le premier auteur de l’étude, Renske Onstein, doctorant à l’iDiv et à l’Université de Leipzig. « Nous supposons donc que le manque d’influence des grands herbivores a conduit à des végétations plus denses dans lesquelles les plantes à graines et fruits plus gros avaient un avantage évolutif. »

Cependant, les traits de défense des plantes (épis de tige et épis de feuilles) ont montré une image différente : le nombre d’espèces de palmiers avec des traits défensifs a diminué pendant l’écart mégaherbivore.

« Les traits défensifs sans prédateurs n’offraient apparemment plus d’avantages évolutifs », déclare Onstein, qui dirige le groupe de recherche junior Evolution and Adaptation chez iDiv. « Cependant, ils sont revenus dans la plupart des espèces de palmiers lorsque de nouveaux mégaherbivores ont évolué, contrairement aux changements dans les fruits, qui ont persisté. »

Cette recherche jette un nouvel éclairage sur l’évolution et l’adaptation au cours de l’une des périodes les plus énigmatiques et uniques de l’histoire de l’évolution des plantes, à travers et après l’extinction des mégaherbivores.

Comprendre comment les extinctions de mégaherbivores ont affecté l’évolution des plantes dans le passé peut également aider à prédire les développements écologiques futurs. L’extinction en cours des grands animaux due à la chasse humaine et au changement climatique peut également affecter la variation des traits dans les communautés végétales et les écosystèmes.

