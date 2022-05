Les raies envahissent les affluents de la rivière Tietê ; voir quoi faire en cas d’attaque

En plus de la pollution et des noyades, un autre problème se pose dans les affluents des fleuves Tietê et Paraná : les raies ou pastenagues. Ils sont arrivés à l’intérieur de São Paulo en raison des barrages construits sur le fleuve Paraná, principalement dans le cadre des travaux de la centrale électrique d’Itaipu, qui ont influencé la transposition de la barrière naturelle de Sete Quedas. De cette façon, les poissons ont réussi à remonter la rivière Tietê sur plus de 140 kilomètres, ce qui constitue une menace car ce sont des animaux venimeux qui peuvent provoquer des accidents.

Pas de traitement spécifique

Bien que la piqûre des jeunes raies ne provoque qu’une douleur locale, l’attaque des adultes peut nécroser des parties du corps humain. Avec des venins différents selon l’âge et le sexe des animaux, il n’existe toujours pas d’antidote ou de traitement spécifique aux attaques de raies d’eau douce, une situation préoccupante.

« La première fois que j’ai appris la présence de raies pastenagues au Paraná, c’était il y a 20 ans, à la pointe de Paranapanema [afluente do rio Paraná], près de la municipalité de Teodoro Sampaio, à São Paulo. À cette époque, ils ont augmenté à une vitesse incroyable, et maintenant il existe des données sur leur présence dans le cours inférieur du fleuve Tietê, dans des villes comme Três Lagoas et Itapura et, plus récemment, Araçatuba et Buritama », a déclaré le professeur de la Faculté de l’Université. de médecine de l’État de São Paulo (Unesp) de Botucatu, Vidal Haddad Júnior.

Les raies d’eau douce adultes peuvent causer de graves blessures aux humains; présence dans les affluents de la rivière Tietê inquiète les spécialistes. Image: Fapesp

pas, dansé

Bien qu’elles soient considérées comme peu agressives, les accidents avec des raies pastenagues surviennent lorsqu’elles sont piétinées. A ce moment, pour se défendre, ils utilisent leur queue comme s’il s’agissait d’un fouet. Ils ont également un dard rempli de venin sous la queue et frappent généralement les pieds et les jambes des victimes.

Dans sa recherche doctorale à l’Unesp, l’infirmière Isleide Moreira a documenté l’invasion de ces animaux à l’intérieur de l’État de São Paulo, arrivant dans des zones appelées «prainhas», très recherchées par les populations locales comme option de loisirs et de tourisme.

« Il est important de souligner que la piqûre est un mécanisme de défense de ces animaux. Ils vivent généralement enfouis dans un milieu sablonneux et pas trop profond, et c’est dans des situations comme celle-ci que l’accident peut survenir, ou au moment de la manipulation après la pêche », précise l’infirmière.

Comme il s’agit d’un type d’accident qui n’est généralement pas enregistré, il manque au Brésil des données officielles sur les blessures causées par les raies pastenagues.

Communs en Amazonie et au Pantanal, ils se propagent à l’intérieur de São Paulo et du Paraná également parce qu’ils n’ont pas de prédateurs naturels. Ce sont des poissons vivipares, c’est-à-dire qu’ils donnent naissance à des petits déjà formés.

Que faire en cas d’accident

Si vous subissez une attaque, le premier conseil est de sortir de l’eau et de ne pas essayer de capturer l’animal, car vous pourriez rencontrer plus de problèmes. Placez de l’eau chaude sous la plaie, car la température aide à décomposer la protéine de venin, soulageant ainsi la douleur.

Cherchez une assistance médicale dès que possible. N’utilisez pas de garrots ou de sacs de glace, car cela peut aggraver la zone touchée. Généralement, les professionnels de la santé prescrivent des antibiotiques pour lutter contre la grande quantité de bactéries présentes dans le venin, qui peuvent proliférer au site de la plaie.

« Le nombre d’accidents avec des piqûres de raies dans le bassin amazonien est important et continue de croître. Il n’existe toujours pas d’antidote contre le venin de raie d’eau douce et le traitement repose sur des médicaments pour contrôler la douleur et la nécrose des tissus. Pour cette raison, il est important d’étudier la composition des toxines produites par les raies et de découvrir comment elle peut varier entre les poissons jeunes et adultes, ou entre les mâles et les femelles », explique la chercheuse Mônica Lopes Ferreira, auteur d’une étude menée conjointement par la FAPESP. et l’Institut Butantan.

Par: Uol

