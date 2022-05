Une étude suggère ce qui cause les éruptions solaires à haute énergie

Un article paru jeudi (28) dans le magazine Nature Communication Physique décrit une étude menée par des chercheurs du Dartmouth College, dans l’État américain du New Hampshire, qui indique une cause possible des éruptions solaires hautement énergétiques.

Les observations de la mission magnétosphérique multi-échelles (MMS) de la NASA ont été utilisées par une nouvelle étude pour comprendre les causes des éruptions solaires. Image : Volodymyr Goinyk –

Selon les physiciens impliqués dans la recherche, l’un des effets magnétiques les plus importants à l’œuvre sur le Soleil est celui-là même qui retient la coque magnétique des smartphones. Cependant, sur notre étoile mère, le résultat est beaucoup plus dramatique : des champs magnétiques torsadés transportant des courants de plasma chaud s’entremêlent, puis s’enclenchent et se réarrangent rapidement.

La reconnexion magnétique rapide libère de grandes quantités d’énergie et la Terre est souvent soumise aux éruptions, aux explosions de plasma et aux tempêtes géomagnétiques qui l’accompagnent.

La raison exacte pour laquelle une reconnexion rapide se produit et pourquoi elle libère de l’énergie à un rythme constant et prévisible est un mystère depuis 60 ans. Maintenant, les observations de la mission magnétosphérique multi-échelles (MMS) de la NASA, un quatuor de petits engins spatiaux qui volent autour de la Terre dans une formation pyramidale, ont peut-être aidé à découvrir la réponse.

Avec une température de surface de 5 500 ºC, le Soleil est si chaud que le gaz y est ionisé, c’est-à-dire que les atomes ont leurs électrons séparés, faisant du gaz une mer d’électrons libres et d’ions chargés électriquement, que nous appelons plasma.

Le plasma est tellement diffusé que les ions entrent rarement en contact les uns avec les autres, c’est pourquoi les scientifiques disent qu’il est «sans collision», les ions et les électrons se déplaçant en son sein en tant que groupe plutôt que des trajectoires individuelles se heurtant les uns aux autres.

Dirigés par Yi Hsin Liu, physicien au Dartmouth College, les auteurs de cette nouvelle étude ont utilisé les données MMS pour montrer ce qui se passe lors d’une reconnexion rapide. Selon eux, lors d’un tel événement, les ions et les électrons se découplent les uns des autres et commencent à se déplacer perpendiculairement aux lignes de champ magnétique du Soleil, créant un vide énergétique instable grâce à l’interaction des champs électriques et magnétiques.

C’est ce qu’on appelle l’effet Hall, qui est couramment utilisé ici sur Terre dans tout, des serrures et capteurs magnétiques aux expériences de fusion nucléaire.

Au fur et à mesure que les champs magnétiques environnants s’organisent (ce qui ne prend que quelques minutes), le vide est comprimé et implose, convertissant l’énergie magnétique en de grandes quantités de chaleur et d’énergie cinétique, qui jaillissent à une vitesse constante. C’est cette énergie que nous voyons lorsqu’une éruption solaire se produit et éjecte des particules chargées dans l’espace.

Selon les chercheurs, les découvertes auront des ramifications importantes pour notre compréhension des événements de reconnexion magnétique à travers le système solaire. « Si nous pouvons comprendre comment fonctionne la reconnexion magnétique, nous pourrons mieux prédire les événements qui peuvent avoir un impact sur la Terre, tels que les tempêtes géomagnétiques et les éruptions solaires », a déclaré Barbara Giles, scientifique du projet MMS au Goddard Space Flight Center de la NASA. « Et si nous pouvons comprendre comment la reconnexion est initiée, cela aidera également la recherche énergétique, car les chercheurs pourraient mieux contrôler les champs magnétiques dans les dispositifs de fusion. »

