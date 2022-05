Après un test réussi effectué lundi dernier (25), Rocket Lab mettrait en pratique le sauvetage en cas de crash d’une fusée Electron à l’aide d’un hélicoptère vendredi (29). La mission « There And Back Again » devait être lancée à 19 h 35 HE, mais a dû être reportée en raison du mauvais temps.

Test de capture du premier étage d'une fausse fusée, réalisée par Rocket Lab, qui mettra la technique en pratique sur une vraie mission ce lundi (2). Image : Laboratoire de fusée « Les conditions météorologiques défavorables sont la principale raison du retard du lancement », ont déclaré des responsables de la société dans un communiqué, affirmant qu'ils profiteraient de l'occasion pour effectuer les dernières vérifications de leur système de récupération pour le test de réutilisation de la fusée Electron. « Après une semaine chargée de tests de capture, et en attendant que le temps s'améliore, nous prenons une journée supplémentaire pour l'optimisation finale de l'hélicoptère et du système de récupération avant notre première tentative de capture aérienne », lit-on dans un tweet de la société publié samedi. (30). Après une semaine chargée de tests de capture, et en attendant que le temps s'améliore, nous prenons une journée supplémentaire pour l'optimisation finale de l'hélicoptère et du système de récupération avant notre première tentative de capture en vol. Nous visons maintenant au plus tôt le 2 mai UTC / 3 mai NZST pour le lancement pic.twitter.com/pmYw0MtJTx – Laboratoire de fusée (@RocketLab) 30 avril 2022 Désormais, le lancement est prévu pour ce lundi (2) au cours d'une fenêtre de près de deux heures qui s'ouvre à 19h35, heure de Brasilia, marquant la première tentative officielle de la société pour récupérer le premier étage de vol d'un propulseur Electron, dans le cadre de un plan pour réutiliser les fusées et réduire les coûts de lancement. Selon Space.com, il y aura une diffusion en direct sur le site Web de Rocket Lab et sur la chaîne YouTube officielle de la société. « Nous essaierons de montrer des images en direct de la capture de l'hélicoptère au cours de cette mission, mais nous nous attendons à une certaine perte de vidéo en raison de l'emplacement éloigné de l'hélicoptère lors de la tentative de capture », indique le site Web de la société. Selon la description de la mission publiée par Rocket Lab, le plan prévoit que le premier étage du propulseur Electron se lance normalement puis se retire sur Terre tout en optimisant sa descente avec une série de « manœuvres complexes conçues pour lui permettre de survivre à la chaleur extrême et à l'atmosphère ». forces de rentrée. Un bouclier thermique protégera les neuf moteurs Rutherford de la fusée, tandis qu'un parachute amortira sa chute afin qu'elle puisse être capturée par un hélicoptère Sikorsky S-92. Rocket Lab a déjà récupéré des propulseurs Electron de l'océan et a pratiqué des tests de capture d'air de fausses fusées, mais ce sera la première fois qu'il capturera un Electron revenant de l'espace après un lancement réel. « Contrairement aux missions de récupération précédentes, 'There And Back Again' essaie d'éviter une éclaboussure de l'océan car l'hélicoptère reviendra sur scène pour atterrir lors de sa capture », indique le communiqué. « Après le succès de cette récupération, Electron sera un peu plus près d'être le premier petit lanceur de satellites orbital réutilisable. » Malgré sa nature ambitieuse, la récupération des propulseurs aéroportés n'est pas l'objectif principal de la mission. Rocket Lab lancera 34 satellites en orbite en vol pour une variété de clients, dont trois satellites de démonstration pour la startup E-Space, deux lots de picosatellites pour Spaceflight Inc. et AuroraSat-1, un satellite de démonstration pour tester les technologies d'élimination des déchets spatiaux. fabriqué par la société finlandaise Aurora Propulsion Technologies.