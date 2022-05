Découvrez de superbes images de la première éclipse solaire de 2022

Une rare éclipse solaire partielle a eu lieu samedi (30), pour le plus grand plaisir des spectateurs présents dans quelques régions de la planète. L’événement n’a pu être observé que par ceux du sud de l’Amérique du Sud, où il était plus intense, couvrant entre 40% et 54% du disque solaire. D’autres endroits d’où l’événement pouvait être vu étaient certaines régions de l’Antarctique et la partie sud des océans Pacifique et Atlantique.

Cependant, les flux en direct capturés par des caméras sur Terre et des satellites dans l’espace ont permis à beaucoup plus de personnes dans le monde de voir la Lune bloquer jusqu’à 64% du Soleil. Le phénomène s’est produit pendant la Lune noire, comme on appelle la deuxième nouvelle lune en un mois.

Une éclipse solaire partielle fournit des images incroyables

L’un des émetteurs de la première éclipse solaire de 2022 était la chaîne YouTube de l’Observatoire national. L’entité est rattachée au Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI), en partenariat avec plusieurs institutions du pays.

A noter les captures réalisées par C. Alex Young, héliophysicien et directeur associé de la division science et héliophysique du Goddard Space Flight Center de la NASA, qui montrent l’immense et beau Soleil, apparemment « rattrapé » par l’ombre de la Lune.