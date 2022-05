Le calendrier astronomique de mai comprend une pluie de météores, un vol d’essai Starliner et plus encore ; vérifier!

19 mai : Une fusée United Launch Alliance Atlas V lancera le vaisseau spatial CST-100 Starliner de Boeing vers la Station spatiale internationale (ISS) lors d’un lancement d’essai, baptisé OFT-2 (vol d’essai orbital 2). Comme son nom l’indique, ce sera la deuxième tentative de mettre le vaisseau spatial en orbite. Le premier a échoué : en décembre 2019, le rover a rencontré plusieurs problèmes logiciels, se «bloquant» sur une orbite terrestre basse pendant environ deux jours avant de s’écraser dans l’océan.

Selon un communiqué publié par la NASA, le décollage se fera depuis le Space Launch Complex-41, à la Space Force Station de Cap Canaveral, en Floride, à 20h54 GMT.

29 mai : Jupiter et Mars se rapprocheront dans le ciel tôt le matin et seront à un peu plus d’un demi-degré l’un de l’autre. Les planètes seront visibles à l’œil nu ou aux jumelles à partir de 1h58, atteignant une altitude de 59° au-dessus de l’horizon nord-est avant de disparaître de la vue à l’aube vers 6h14.

Pour suivre notre calendrier astronomique, il est important de savoir dans quelle direction regarder et comment identifier les principaux points cardinaux. Pour cela, vous pouvez utiliser une vieille astuce, une boussole ou une application d’astronomie sur votre téléphone.

SkySafari utilise une boussole et un GPS pour identifier les étoiles vers lesquelles pointe le téléphone. Image : Programme de simulation

La vieille astuce est basée sur une phrase que vous avez dû apprendre à l’école : « le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ». Tenez-vous droit et étirez vos bras, celui de droite pointant vers l’est et celui de gauche vers l’ouest. Vous aurez donc l’est sur la droite, le nord devant, l’ouest sur la gauche et le sud derrière vous.

Quant aux boussoles, ceux qui utilisent un iPhone n’ont pas besoin d’une application supplémentaire : utilisez simplement « Compass », qui fait partie d’iOS. Pour Android, ma recommandation est « Juste une boussole » de PixelProse SARL, qui est belle, simple, gratuite et surtout, sans .

Une autre option consiste à utiliser une application d’astronomie, qui utilise la boussole de votre téléphone portable et sa position GPS pour identifier ce que vous pointez ou indiquer où regarder. Une bonne option est Sky Safari, de Simulation Curriculum Corp., qui est disponible dans les versions Android et iOS et peut être utilisé gratuitement.

