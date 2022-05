La crise climatique pourrait provoquer la pire extinction massive des océans depuis la fin des dinosaures

La vie dans les océans fait face au plus grand risque depuis qu’un astéroïde a frappé la Terre il y a environ 66 millions d’années et provoqué l’extinction des dinosaures, selon une étude publiée jeudi dernier (28) par la revue Science.

L’article, rédigé par les chercheurs Justin L. Penn et Curtis Deutsch, tous deux des universités de Princeton et de Washington (États-Unis), soutient que si les niveaux actuels d’émissions de carbone ne sont pas contrôlés, les zones tropicales subiront une perte de biodiversité et les zones polaires par une extinction massive. . Cela se produira lorsque la vie dans les océans manquera d’oxygène et de nutriments, étant limitée à de l’eau très chaude.

« Alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent de réchauffer les océans du monde, la biodiversité marine pourrait chuter au cours des prochains siècles à des niveaux jamais vus depuis l’extinction des dinosaures. »

Pour consolider l’analyse, les chercheurs ont étudié des périodes de grandes extinctions dans l’histoire de la Terre, comme la « Grande Mort », qui a eu lieu il y a 252 millions d’années. Lors de cet événement, également connu sous le nom d’extinction du Permien-Trias, 95 % des espèces marines et 70 % des espèces terrestres ont disparu.

Si les émissions ne s’arrêtent pas, il est possible, selon l’analyse des scientifiques, que la Terre atteigne des niveaux similaires d’ici 2300. En effet, à mesure que les températures augmentent, la richesse en espèces diminuera près des tropiques, certains animaux migrant vers des latitudes plus élevées. haute. Les espèces polaires sont les plus menacées face à une « niche climatique en voie d’extinction », explique la recherche.

Cependant, il est encore temps de changer.

En revanche, il y a une plutôt bonne nouvelle : selon les chercheurs, il est encore temps d’éviter les pires scénarios d’extinction.

« Le bon côté des choses est que l’avenir n’est pas gravé dans la pierre », déclare Penn. « Il est encore temps de changer la trajectoire des émissions de COdeux et éviter l’ampleur du réchauffement [dos oceanos] qui causerait cette extinction massive.

Des travaux antérieurs de l’équipe à l’origine de la recherche ont révélé que l’emballement du réchauffement climatique et la perte d’oxygène dans les océans auraient été la cause de l’extinction du Permien-Trias. Les résultats du modèle ont été combinés avec les modèles obtenus par les paléontologues dans les archives fossiles de la période, ce qui lui a donné de la crédibilité.

Auparavant, les scientifiques savaient, grâce aux dents fossilisées d’animaux anciens, que les températures de surface à la Grande Mort avaient augmenté d’environ 10°C sous les tropiques, entraînant l’extinction de nombreux animaux marins. Ils croient que les éruptions volcaniques ont déclenché le changement climatique à cette époque.

Crédit image principale : Madeleine Wolfaardt/

