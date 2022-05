Imaginez un incendie dans la proportion de São Paulo à Rio de Janeiro. Car c’est jusqu’à quel point le Nouveau-Mexique est sous le feu, détruisant plusieurs maisons et forçant des centaines d’habitants à fuir les villages de montagne. Et qu’est-ce qui fait que le feu se propage encore plus loin ? Des vents à 121 km/h, laissant les autorités les mains liées devant la voracité de la nature. En effet, plusieurs publications sur Twitter révèlent la gravité de la situation.

sécheresse abondante

Outre les vents violents, l’abondante sécheresse qui frappe la région, dans le sud-ouest des États-Unis, amène les autorités à considérer cette année comme la plus brutale en termes de dévastation environnementale. Actuellement, l’incendie de Calf Canyon est considéré comme le plus important et le plus destructeur des États-Unis.

Plusieurs propriétés ont été détruites près de Santa Fe, provoquant des milliers d’évacuations. En fait, les flammes sont très proches de Las Vegas, mettant en péril l’une des principales attractions touristiques des Nord-Américains.

« C’est déjà 100 000 acres. Il pourrait facilement doubler de taille, peut-être même plus grand que cela », a déclaré le commandant des pompiers Carl Schwope dans un communiqué.

des proportions incalculables

En seulement 24 heures, le feu a déjà augmenté d’environ 50 %. Si les habitants de Las Vegas se sont autrefois réveillés avec les lumières du casino, ils se réveillent maintenant avec des cendres. Et les proportions ne font que croître, principalement en raison des branches sèches des arbres du Grand Canyon, qui sont très sèches et sujettes au feu.

« C’est un gros incendie qui nous entoure », a déclaré Joy Ansley, responsable du comté de San Miguel, qui n’exclut pas une éventuelle évacuation de Las Vegas dans les prochains jours si la situation perdure.

Le réchauffement climatique

Les responsables américains de l’environnement estiment que ces incendies sont le résultat du réchauffement climatique, qui a laissé 80% du pays sous une grave sécheresse au cours de l’année écoulée.

Les estimations montrent que la température a augmenté de deux degrés Celsius dans le pays, provoquant des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis à un rythme très accéléré.

Environ 2.800 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes, mais tous les efforts n’ont pu éviter une situation très dramatique : cette année, il a déjà brûlé plus de deux fois par rapport à 2021 et 70 % de plus que la moyenne des dix dernières années. , selon les données du National Interagency Fire Center.

