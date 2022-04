Découverte sans précédent : des scientifiques découvrent des bases d’ADN dans des météorites

Enfin, toutes les unités de base de la soi-disant «molécule de vie» ont été trouvées dans des échantillons de météorite. La découverte, faite par des chercheurs japonais, a conclu la cartographie de deux bases d’ADN, la cytosine et la thymine.

Ceci est important car les cinq nucléobases (adénine, guanine, cytosine, thymine et uracile) constituent tout l’ADN et l’ARN. Celles-ci, à leur tour, contiennent les instructions pour construire et faire fonctionner tout être vivant sur Terre.

Bien que la découverte soutienne l’hypothèse de la panspermie, elle ne représente pas la preuve définitive que la vie sur Terre a été semée depuis l’espace. Par conséquent, nous ne pouvons toujours pas rejeter l’autre théorie établie dans le domaine qui explique que la vie est née de la soupe prébiotique disponible au début de la planète.

Désormais, les scientifiques pourront mieux comprendre comment la vie a commencé sur Terre et même mener des expériences qui permettent de répondre à l’une des principales questions posées à ce jour : « comment un composé chimique inanimé peut-il se transformer et générer des êtres vivants ? ».

« Cela ajoute de plus en plus de pièces ; les météorites ont maintenant des sucres et des bases. C’est excitant de voir des progrès dans la fabrication des molécules fondamentales de la biologie à partir de l’espace », a déclaré Daniel Glavin du Goddard Space Center de la NASA.

Nouvelle méthode d’analyse

Jusqu’à présent, les scientifiques enquêtant sur des échantillons extraterrestres n’avaient identifié que trois nucléobases sur cinq. C’est l’équipe du professeur Hiroshi Naraoka, de l’université d’Hokkaido, qui a réussi à identifier les deux autres.

L’ADN et l’ARN sont constitués de cinq nucléobases : l’adénine, la guanine, la cytosine, la thymine et l’uracile. Image : enzozo/

On pense que la cytosine et la thymine n’avaient pas été identifiées auparavant en raison du processus même d’extraction d’échantillons des météorites. Lors d’expériences précédentes, les chercheurs ont créé une sorte de « thé de météorite ». Autrement dit, ils ont placé des grains de roche dans de l’acide formique chaud pour permettre aux molécules d’être extraites de la solution.

Cependant, cette solution peut avoir dégradé la structure plus délicate de ces deux bases.

Cette fois, les scientifiques japonais ont utilisé de l’eau froide pour extraire les composés. De plus, ils ont utilisé des équipements capables d’effectuer des analyses plus sensibles. C’est-à-dire qu’ils ont pu identifier des molécules présentes en plus petites quantités.

Cette recherche est importante non seulement parce qu’elle a complété le tableau des molécules qui ont pu façonner le début de la vie sur Terre. Grâce à la nouvelle technique d’extraction, les scientifiques pourront collecter plus efficacement des informations sur les météores et les astéroïdes, en particulier à partir d’échantillons de Bennu, qui sont à bord de la mission OSIRIS-REx et devraient arriver sur Terre en 2023.

