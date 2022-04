TESS découvre deux exoplanètes rocheuses deux fois plus grandes que la Terre

Les astronomes de l’Université de Chicago ont utilisé le Satellite d’étude d’exoplanètes en transit (TESS) pour identifier deux exoplanètes rocheuses pas trop éloignées de la Terre, positionnées sur l’orbite d’une étoile naine rouge appelée HD 260655 – elle-même, à 32,6 années-lumière de notre position.

TESS est le satellite spécifiquement chargé d’identifier les planètes candidates en dehors de notre système solaire – d’où le « exo » dans « exoplanètes ». Jusqu’à présent, il a observé environ 200 000 des étoiles les plus brillantes près du Soleil, marquant plus de 5 600 candidats. Parmi ceux-ci, 205 ont été confirmés par des analystes humains de la NASA.

Dans un simple diagramme en pixels, l’équipe d’astronomes montre comment TESS a vu les deux exoplanètes, marquées en bas du cadre (Image : Luque et al/TESS/NASA/Reproduction)

Correction : 207, avec TESS menant à la découverte de deux exoplanètes rocheuses, grâce aux recherches d’une équipe dirigée par l’astronome Français Rafael Luque, qui a utilisé des signaux de transit dans la flexion de la lumière des étoiles et des mesures précises du mouvement radial de ces signaux.

« Ce travail présente la découverte et la caractérisation d’un système multiplanétaire en orbite autour de l’étoile naine de classe M HD 260655 », lit un extrait de l’article prêt à être analysé sur arXiv. « Les observations de transit effectuées via TESS ont détecté deux petites planètes candidates qui ont été confirmées avec des données de vitesse radiale indépendantes par les instruments HIRES et CARMENES, collectées entre 1998 et 2016. »

Les deux planètes ont été nommées HD 260655 b et HD 260655 c.

HD 260655 b est plus proche de son étoile hôte : elle fait environ 1,24 fois le rayon de la Terre et environ 2,14 fois plus massive que notre planète. Il effectue une révolution autour de l’orbite de l’étoile à une distance de 0,03 unité astronomique (UA), ce qui fait que son « année » dure 2,44 jours, avec une température moyenne de 435,85 degrés Celsius (ºC). ).

HD 260655 c, en revanche, est plus grand et plus massif que son voisin, portant 1,54 fois le rayon de la Terre et 3,09 fois notre masse. De son étoile à elle, il y a une distance de 0,047 UA – concrètement, elle effectue une révolution autour de son étoile tous les 5,7 jours, avec une température moyenne de 283,85 ºC.

En ce qui concerne leurs compositions, « b » et « c » ont une nature rocheuse et, bien que le plus petit ait une plus grande similitude avec la Terre, le plus grand, selon les scientifiques, a un noyau complètement exempt de fer et est composé principalement de silicates de d’autres éléments.

