Le nouveau clavier de Casio est doté de la technologie de synthèse vocale et joue les paroles avec la musique

Un nouveau clavier a été lancé par Casio mardi soir (26), lors d’un événement auquel ont participé plusieurs musiciens partenaires de la société japonaise, qui ont montré des nouveautés composées avec l’instrument de musique.

Le modèle, appelé « Casiotone CT-S1000V », fait un bond considérable par rapport aux générations précédentes, apportant des technologies qui permettent aux passionnés de clavier d’utiliser le produit Casio pour composer leur musique et d’appliquer des fonctionnalités différenciées dans leurs créations, telles que la synthèse vocale, la reproduction synergique des paroles au son des touches et une connexion filaire ou bluetooth pour notebooks et smartphones.

Le nouveau clavier Casiotone CT-S1000V, de Casio, apporte plusieurs fonctionnalités de connexion d’appareils et une application dédiée aux musiciens pour créer des chansons complètes avec une haute technologie (Images : Rafael Arbulu/Netcost-Security)

Selon les représentants de l’entreprise, la synthèse vocale n’est pas une modulation conventionnelle. En fait, elle utilise un téléphone portable ou une tablette pour créer des paroles et les jouer avec le son du clavier. En gros, à l’aide d’une application dédiée (Créateur de parolesgratuit pour iOS et Android), les créateurs peuvent parler ou taper leurs paroles et les exporter vers l’instrument.

De plus, les musiciens spécifiquement qualifiés dans le son instrumental mais qui n’ont pas ou n’ont pas de bon chanteur peuvent utiliser le clavier Casio pour ajouter des voix prédéfinies à leur performance. Lors de l’événement, cela était évident dans le spectacle de poche présenté par Billy Forghieri, de Banda Blitz : le claviériste était seul, il a donc réussi à reproduire la voix de son collègue Evandro Mesquita tout en jouant, tout seul, les tubes du groupe devenu célèbre dans les années 1980.

« Au fur et à mesure que le clavier est joué, les paroles des paroles sont chantées en séquence pour créer une ligne vocale. Sans se limiter à une mélodie précise, il est possible de s’inspirer et d’expérimenter différentes idées musicales. Le CT-S1000V vous permet également de modifier le timbre de la voix et d’ajouter et de régler des effets en temps réel pendant que vous jouez.

Le clavier Casio dispose de 100 lettres pré-saisies, toutes avec la possibilité de corriger et de modifier la modulation, le timbre et le ton de la voix, variant entre différents styles – tous contrôlables depuis le panneau avant de l’instrument -, en plus des fonctions d’échantillonnage avec la possibilité de enregistrant jusqu’à 10 secondes d’audio de haute qualité ou plusieurs échantillons de trois secondes pour créer des rythmes de batterie via une prise d’entrée stéréo de 1,8 pouces.

Le Casiotone CT-S1000V devrait être mis en vente en mai dans les magasins agréés de l’entreprise.

