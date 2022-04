Des scientifiques créent un pansement électrifié qui accélère la guérison et tue les bactéries

Développé par le Terasaki Institute for Biomedical Innovation à Los Angeles, USA, ePatch est un pansement composé d’électrodes constituées de nanofils d’argent mélangés dans un hydrogel dérivé d’algues. Ce pansement a le différentiel d’accélérer la guérison tout en tuant les bactéries nocives.

Le pansement électrifié ePatch promet d’accélérer la guérison et de tuer les bactéries nocives. Image : Institut d’innovation biomédicale Terasaki

Connu sous le nom d’alginate, l’hydrogel est déjà utilisé dans les pansements chirurgicaux car il est biocompatible et maintient des niveaux d’humidité optimaux. En modifiant chimiquement l’alginate et en y ajoutant du calcium, les scientifiques ont pu optimiser la fonction et la stabilité des nanofils d’argent.

L’hydrogel résultant a été imprimé sur une feuille de silicone souple, sur la surface de laquelle une sorte de pochoir a été appliqué. Lorsque ce pochoir a été retiré plus tard, l’alginate qui restait a formé les deux électrodes – elles ont ensuite été connectées à une source d’alimentation externe.

En faisant varier la taille et la forme des feuilles de silicone, il a été possible de créer des ePatches capables de recouvrir et de s’adapter aux contours d’une grande variété de plaies.

Lorsque la technologie a été testée sur des souris présentant des plaies externes, le courant électrique délivré a pu accélérer la vitesse de guérison en provoquant non seulement la migration de la peau et d’autres cellules de granulation vers le site, mais également en induisant la formation de vaisseaux sanguins et en réduisant l’inflammation. .

Alors que les souris traitées par ePatch guérissaient en seulement sept jours, les plaies d’un groupe témoin de souris non traitées mettaient 20 jours à cicatriser. De plus, grâce aux propriétés antibactériennes de l’argent, l’infection a été réduite au minimum.

Lorsque les ePatches ont été retirés à la fin du processus de guérison, les souris traitées avaient moins de cicatrices que le groupe témoin – cela était probablement, au moins en partie, dû au fait que les cellules de la peau ne collent pas au substrat en silicone, alors ne le faites pas. se détacher lorsque le pansement est retiré.

« En sélectionnant soigneusement les matériaux et en optimisant notre formulation de gel, nous avons pu développer un e-Patch tout-en-un, facile à fabriquer et économique qui facilitera et accélérera grandement la cicatrisation des plaies », a déclaré Han-Jun. Kim, scientifique à l’Institut Terasaki. , l’un des auteurs de l’article scientifique récemment publié dans la revue biomatériaux qui décrit la recherche.

