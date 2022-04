Une couche rocheuse « étrange » sur Mars sera analysée par le rover Curiosity

Une couche rocheuse considérée comme « étrange » a été découverte par des géologues dans la région du mont Sharp du cratère Gale sur Mars. « Étrange », car elle se présente différemment des autres sédiments que l’on trouve normalement dans la région.

Selon un nouvel article publié dans Journal of Geophysical Research: Planèteschercheur principal à l’Institut des sciences planétaires, Catherine Weitz, a identifié une formation rocheuse plus lisse, plus sombre, plus plate et plus dure – la région du mont Sharp, une élévation géologique de plus de 5 kilomètres (km) dans le cratère, présente généralement des roches déchiquetées. , rugueux et composé de divers sulfates.

