Les cosmonautes lancent le nouveau bras robotique de l’ISS

Jeudi (28), dans un travail qui a duré 7h42min, ils ont poursuivi les activités commencées dix jours plus tôt pour équiper et configurer le bras robotique européen (ERA) pour une utilisation dans le segment russe de la station spatiale.

À la fin des services, le télémanipulateur a effectué ses premiers petits mouvements autour de l’extérieur du complexe orbital depuis son arrivée avec le module scientifique polyvalent Nauka en juillet 2021. « Il a commencé à bouger. Oui, il a commencé à bouger ! », s’est exclamé Artemyev.

Fourni par l’Agence spatiale européenne (ESA), l’ERA est le premier bras robotique capable de desservir le segment russe d’outre-mer de la station. Les autres bras du complexe, le Canadarm2 et le système de manipulation à distance du module d’expérimentation japonais (JEMRMS), se trouvent dans le segment d’exploitation américain (USOS) et ne peuvent pas s’étendre assez loin pour atteindre bon nombre des zones nécessaires du côté russe.

Comme le Canadarm2, l’ERA, qui mesure 11,3 m de long, se déplace comme un ver, marchant d’un bout à l’autre et peut entrer et sortir de la station.

Pour arriver au point de premier mouvement, Artemyev et Matveev ont d’abord ouvert l’écoutille et sont sortis du module de mini-enquête Poisk à 12h58 (GMT) pour commencer la sortie dans l’espace.

Après avoir utilisé la grue Strela – le bras à commande manuelle qui, avant l’ERA, était le seul moyen de déplacer les cosmonautes et l’équipement autour du segment russe – pour se rendre sur son chantier à côté du module Nauka, les astronautes ont commencé à travailler pour le retirer de l’isolation. couvrant les bords de l’équipement.

Une fois en main, Artemyev a lancé la couverture thermique protectrice emballée vers la Terre pour une rentrée destructrice dans l’atmosphère. « 3… 2…1… va vers l’horizon ! », dit le cosmonaute en se débarrassant de l’appareil. « Ça bouge très bien. »

Oleg Artemyev publie un emballage contenant le revêtement d’isolation thermique qui a été retiré du bras robotique européen (ERA) en préparation pour que le télémanipulateur fasse ses premiers pas. Image : Télévision de la NASA

Guidés par les commandes du cosmonaute Sergey Korsakov depuis l’intérieur de la station spatiale, Artemyev et Matveev ont alors commencé à configurer l’ERA, après avoir relâché les verrous de lancement et installé des mains courantes pour faciliter le travail dans et autour de l’appareil.

Les cosmonautes se sont ensuite reculés pour regarder le bras « marcher » à travers les points de base du module Nauka, en suivant les ordres de Korsakov. Ils ont pu assister à trois mouvements réussis effectués de manière répétitive.

En plus de la mise en service de l’ERA, Artemyev et Matveev ont également dû inspecter une antenne utilisée pour l’amarrage des véhicules de visite Soyouz et Progress, qui n’a pu être déployée que partiellement en raison d’une panne. Artemeyev a découvert que le problème était un câble coincé, qu’il a libéré, ce qui a permis aux contrôleurs de vol russes d’étendre complètement l’antenne.

Les cosmonautes sont rentrés dans le module Poisk et ont fermé son écoutille à 20h40, marquant la fin officielle de l’activité extravéhiculaire (EVA), qui était la cinquième sortie dans l’espace de la carrière d’Artemyev et la seconde de Matveev.

De plus, il s’agissait de la cinquième sortie spatiale réalisée sur l’ISS en 2022 et de la 250e réalisée en appui au montage et à la maintenance du laboratoire en orbite en général. Au total, les astronautes et les cosmonautes ont passé 1 583 heures et 44 minutes (ou 65 jours, 22 heures et 44 minutes) sur des sorties dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale depuis 1998.

