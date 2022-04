Le plus grand ichtyosaure du monde a peut-être été découvert dans les Alpes suisses

Des chercheurs ont trouvé une dent appartenant à l’un des plus grands carnivores ayant jamais existé sur Terre : un véritable monstre marin de la période triasique connu sous le nom d’ichtyosaure.

Selon une nouvelle étude publiée dans Journal de paléontologie des vertébrés. Selon les auteurs de l’étude, le précédent détenteur du record de la plus grosse dent était un ichtyosaure de près de 15 mètres de long.

La dent d’ichtyosaure récemment découverte mesure 10 cm de long et il manque une partie de la couronne. Il appartenait peut-être à l’un des plus grands monstres marins de tous les temps. Photo : Dr. Martin Sander / Dr. Heinz Furrer

Comme les scientifiques ne disposent que d’une demi-dent sur laquelle baser leurs recherches, il est dans ce cas impossible de cerner les caractéristiques de son propriétaire. « Il est difficile de dire si la dent provient d’un grand ichtyosaure aux dents géantes ou d’un ichtyosaure géant aux dents de taille moyenne », a déclaré l’auteur principal P. Martin Sander de l’Université de Bonn en Allemagne.

Les ichtyosaures, dont le nom se traduit par « poissons lézards », sont apparus au cours de la période du Trias moyen (il y a environ 252 millions à 201 millions d’années) peu de temps après que l’extinction du Permien supérieur a anéanti environ 95% de la vie dans les océans de la Terre.

Environ 5 millions d’années après leur émergence, les ichtyosaures ont atteint des tailles énormes et dominé tous les océans du monde, selon les auteurs de l’étude.

Le plus grand ichtyosaure connu est Shastasaurus sikanniensis – une créature ressemblant à une baleine pouvant atteindre 21 mètres de long ou plus. À titre de comparaison, les baleines bleues d’aujourd’hui mesurent généralement entre 24 et 30 mètres de long, tandis que le roi carnivore T. Rex mesurait en moyenne 12 mètres de long, selon l’American Museum of Natural History.

La découverte d’une dent d’ichtyosaure est entourée de mystère

Selon cette étude, de nombreux grands ichtyosaures, dont le gigantesque Shastasaurus, semblent être devenus des prédateurs de premier plan sans jamais développer de dents. Une seule espèce d’ichtyosaure géant – l’himalaya de 50 mètres de long découvert au Tibet – est connue pour avoir une bouche pleine de dents.

Ainsi, lorsque les scientifiques ont découvert une seule grande dent fossile d’ichtyosaure dans la formation de Kössen des Alpes suisses – une formation rocheuse de 8 000 pieds de haut qui existait autrefois sur le fond marin – l’équipe a été confrontée à un mystère.

Les chercheurs ont analysé en détail la dent fossile, ainsi que de grandes côtes et vertèbres d’ichtyosaures découvertes dans la même formation alpine entre 1976 et 1990. L’équipe a comparé l’échantillonnage d’os à d’autres fossiles d’ichtyosaures géants avec des squelettes plus complets afin d’estimer la taille et espèces des nouveaux spécimens.

Mesurant environ 6 cm de large à la racine et 10 cm de haut de la racine à l’extrémité cassée de la couronne, la dent fossile est deux fois plus grande que n’importe quelle dent himalayenne connue, affirment les chercheurs.

Le motif unique de la dentine – le tissu dur qui compose la plupart des dents de reptiles et de mammifères – atteste que la dent appartenait à un ichtyosaure, mais la taille extraordinaire du fossile ne correspond à aucune espèce connue.

Si le corps de la créature était significativement plus grand que celui d’un Himalayen, comme la dent semble le suggérer, alors les chercheurs ont peut-être trouvé le plus grand ichtyosaure jamais découvert.

De même, les côtes et les vertèbres trouvées dans la formation de Kössen comptent parmi les plus grands fossiles d’ichtyosaures de leur espèce jamais découverts en Europe. La dent, les côtes et les vertèbres semblent appartenir à trois spécimens différents d’ichtyosaures – tous gigantesques.

« Ces ichtyosaures géants du Trias étaient clairement parmi les plus grands animaux qui aient jamais habité notre planète », ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

Pour l’instant, les chercheurs ont attribué les trois spécimens à la famille Shastasauridae – la même famille que les géants Shastasaurus, Xonissaurus et Himalayan. D’autres études sont nécessaires pour parvenir à une conclusion sur l’espèce, si possible.

