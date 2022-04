Rocket Lab se prépare à lancer un satellite lunaire qui aidera le programme Artemis de la NASA

Entre le 3 et le 15 mai, Rocket Lab lancera une fusée Electron qui emportera un satellite de la mission CAPSTONE, commandée par Advanced Space, vers la Lune. Et le plus intéressant est que, bien qu’elle ne soit pas directement liée au programme Artemis de la NASA, la mission finira par aider l’agence spatiale américaine lorsqu’elle tentera de ramener l’homme sur la Lune entre 2025 et 2026.

La mission CAPSTONE (ou «Expérience d’exploitation et de navigation de la technologie du système de positionnement autonome Cislunar« ) vise à tester et à confirmer la stabilité pré-calculée de ce qu’on appelle une « orbite circulaire quasi rectiligne » (NRHO) projetée dans l’espace cislunaire.

