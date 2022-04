La Chine pourrait battre le record mondial de lancement spatial en 2022

En dépassant la barre des 60 lancements spatiaux prévus pour 2022, la Chine battra le record mondial de 55 lancements réussis en une seule année – un nombre atteint par le pays lui-même en 2021.

Une fusée Longue Marche-4B transportant le satellite Gaofen-11 03 décolle du centre de lancement de satellites de Taiyuan le 20 novembre 2021, l’année où la Chine a effectué 55 lancements, établissant un record du monde qui peut être battu par elle-même en 2022. Image : Zheng Bin / Xinhua

Et ils ont pris un bon départ. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) – le principal entrepreneur spatial du pays – en seulement trois jours cette semaine, a lancé 10 fusées dans l’espace contenant une variété de satellites de communication et de surveillance de l’environnement.

Parmi les 60 lancements prévus pour 2022 figurent six missions pour achever la construction de la station spatiale chinoise Tiangong – qui signifie « Palais céleste ». L’Agence spatiale chinoise habitée (CMSA) construit Tiangong dans l’espace, où il orbitera entre 340 et 450 kilomètres au-dessus de la Terre.

Une fois achevée, la station spatiale massive comportera trois modules – dont l’un, appelé Tianhe (qui signifie « Harmonie des Cieux »), lancé en mai 2021 et sera le module central du laboratoire orbital et la résidence même des taïkonautes (tels comme on appelle les astronautes chinois) à la fois.

La station spatiale chinoise sera entièrement chargée pour la première fois

Prévue pour un lancement le mois prochain, la première de ces six missions ravitaillera le module Tianhe via le cargo Tianzhou 4.

En juin, la mission habitée Shenzhou-14 enverra trois astronautes pour habiter et travailler à la station pendant environ six mois, période pendant laquelle ils prépareront le module Tianhe pour l’arrivée des deux modules restants nécessaires pour compléter la station Tiangong.

Après cela, en juillet, la Chine lancera Wentian (signifiant « Recherche des cieux »), le deuxième module, suivi du troisième, appelé Mengtian (signifiant « Rêver des cieux »), en octobre. Les deux modules de recherche, ensemble, recevront environ un millier d’expériences scientifiques approuvées par le CMSA.

Une fois les trois modules lancés, la mission Shenzhou-15 amènera trois autres astronautes à la station pour rejoindre l’équipage de Shenzhou-14, selon le Conseil d’État de la République populaire de Chine, la première fois que l’endroit sera à capacité maximale.

Cela prendra cinq à 10 jours, jusqu’à ce que l’équipage de Shenzhou-14 revienne sur Terre, laissant les taïkonautes de la mission Shenzhou-15 terminer l’intégration du module, selon le site d’information chinois China Military Online.

« Nous achèverons la réunion et l’amarrage des deux modules de laboratoire avec le module central sous condition habitée pour achever la conception en forme de T de la station spatiale », a déclaré Bai Linhau, chef adjoint de la conception du système de station spatiale au CASC, dans un communiqué. avec China Global Television Network (CGTN). «Une fois terminé, nous ferons un test complet de la station spatiale en forme de T, qui durera environ un mois. Après cela, il sera pleinement opérationnel.

