Rocket Lab tentera de sauver une fusée avec un hélicoptère ce vendredi (29)

Après un test réussi, c’est maintenant le moment de vérité : Rocket Lab va tenter de secourir, ce vendredi (29), une fusée en la « pêchant » dans les airs avec un hélicoptère. Le lancement est prévu à 19h35 (heure de Brasília), avec diffusion en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise ou sur le site officiel de l’entreprise.

La version elle-même ne consiste pas seulement à effectuer le sauvetage en temps réel et avec des paramètres. Rocket Lab lancera 34 satellites appartenant à une variété de clients, y compris des sociétés telles que Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Spaceflight Inc. et Unseenlabs, selon un communiqué publié par la société.

Une fusée Rocket Lab Electron : un modèle similaire à celui de l’image sera secouru par un hélicoptère, afin d’en faire un véhicule réutilisable (Image : Rocket Lab/Disclosure)

Le sauvetage fait partie d’un projet considéré comme essentiel pour Rocket Labs : le sauvetage de la fusée par hélicoptère vise à répondre à une volonté de l’entreprise de rendre ses propulseurs réutilisables – effectivement, cela la place au même niveau que SpaceX, qu’elle gère déjà à utiliser encore et encore vos fusées Falcon 9.

L’idée de réutiliser les fusées est ce qui a rendu l’industrie aérospatiale privée plus compétitive que les projets gouvernementaux menés par la NASA et d’autres agences spatiales. Le développement d’une fusée simple coûte des millions de dollars, mais lorsque vous pouvez utiliser le même véhicule plus d’une fois, ce coût diminue considérablement.

Concernant le sauvetage de vendredi, Rocket Lab aimerait que l’ensemble du processus soit montré en vidéo, mais reconnaît que cela pourrait ne pas être possible : « Nous essaierons de montrer le flux en direct de l’hélicoptère qui sauve la fusée pendant la mission, mais nous prévoyons du matériel perte due à l’éloignement de l’hélicoptère lors de la tentative de capture.

Rocket Lab a effectué des sauvetages de fusées à l’aide de parachutes ou d’hélicoptères accrochant des véhicules d’essai (fusées factices – fusées à charge nulle) dans le passé, avec beaucoup de succès. Cependant, l’événement d’aujourd’hui est le premier officiel : un lancement orbital commandé par le client où une nouvelle procédure – et en effet risquée – sera testée et, espérons-le, mise en œuvre.

