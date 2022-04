L’observatoire aérien de SOFIA effectuera sa dernière mission en septembre 2022

Septembre 2022 marquera la fin de l’observatoire aérien SOFIA, un gros porteur converti en véhicule d’étude scientifique par la NASA.

L’agence spatiale américaine, en collaboration avec ses partenaires du Centre aérospatial allemand (DLR), a décidé d’atterrir définitivement l’avion après avoir mené une énième mission de recherche au second semestre.

Dernière avant la fin : la mission de septembre 2022 marquera la fin de la vie de l’observatoire spatial SOFIA (Image : tzuky333/)

La décision est intervenue après que l’agence ait alloué « zéro ressource » à SOFIA (acronyme de « strastosphérique LAobservatoire Fou alors jeinfrarouge LAastronomie”) dans son projet de budget 2023.

Selon la NASA, la poursuite de la mission aurait peu d’avantages en termes de découvertes scientifiques, et il est plus logique d’allouer des ressources de la mission à d’autres projets dans la poursuite de l’expansion continue de l’exploration spatiale.

Selon les paramètres techniques divulgués, la mission SOFIA coûte en moyenne 85 millions de dollars américains (quelque chose près de 420 millions de reais) par an pour fonctionner.

« Les opérations annuelles de SOFIA sont les deuxièmes plus chères dans le domaine de l’astrophysique, et pourtant la productivité scientifique de la mission n’est pas à la hauteur de missions plus complètes », lit-on dans un extrait de la proposition de budget de la NASA.

Rappelons que l’observatoire aérien fonctionnait déjà plus longtemps que prévu puisque la mission SOFIA ne devait durer que cinq ans. En septembre 2022, elle aura huit ans et effectuera des relevés de la haute atmosphère avec une lentille télescopique infrarouge à bord d’un Boeing 747.

Les données collectées par SOFIA au cours de ces huit années continueront cependant d’être disponibles dans les collections publiques, garantit la Nasa.

