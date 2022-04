Découvrez comment regarder la première éclipse solaire de 2022 ce samedi (30)

Quatre éclipses sont attendues cette année, deux de Soleil et deux de Lune. Et la première d’entre elles est une éclipse solaire qui se produira ce samedi après-midi (30).

Éclipse solaire partielle enregistrée à Havre de Grace, Maryland, États-Unis, en juin 2021. Image : skmmlk –

Peu de personnes dans le monde pourront cependant voir le phénomène à l’œil nu et clairement. Elle ne peut être observée que par ceux qui se trouvent dans l’extrême sud de l’Amérique du Sud, où elle sera plus intense, couvrant entre 40% et 54% du disque solaire. D’autres régions de la planète où l’événement peut être observé sont certaines régions de l’Antarctique et la partie sud des océans Pacifique et Atlantique.

Pour ceux qui veulent suivre, il y aura une retransmission en direct sur la chaîne YouTube de l’Observatoire National, de 15h à 45 minutes avant le début de l’éclipse.

La transmission sera présentée par Josina Nascimento, astronome à l’Observatoire national, qui expliquera comment se produisent les éclipses, en plus de fournir des images d’un autre phénomène solaire, vu de Mars. «Ce sont des images obtenues du point de vue martien, capturées par le rover Persévérance, qui est sur Mars. La vidéo montre le moment où la lune Phobos est passée devant le Soleil. C’est incontournable », a déclaré l’astronome dans une interview à Agência Brasil.

Comment se passe une éclipse solaire

Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune s’interpose entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur la planète. L’ombre la plus sombre, où toute la lumière du soleil est bloquée, s’appelle l’ombre, autour de laquelle se définit l’ombre la plus claire, la pénombre, dans laquelle la lumière du soleil est partiellement bloquée.

Si l’observateur se trouve dans la bande étroite de la Terre atteinte par l’ombre, il verra l’éclipse totale. Si vous êtes dans la zone touchée par la pénombre, vous la verrez comme partielle. « Et dans les cas où il n’y a pas de définition de l’ombre, comme les éclipses solaires de 2022, nous n’avons qu’une éclipse partielle », a expliqué Josina.

En moyenne, une éclipse totale de Soleil se produit tous les 18 mois, mais comme elles ne sont visibles que dans une plage étroite au-dessus de la Terre, elles semblent très rares.

L’Observatoire national dispose d’un autre habitent prévue le même jour. Plus tôt, à 4 heures du matin, la chaîne diffusera des images de la conjonction entre les planètes Jupiter et Vénus, également avec une présentation et des commentaires de Josina Nascimento.

Comme le phénomène va se poursuivre ces prochains jours, une autre diffusion sera faite dimanche (1er), à la même heure. « À vies propos de cette conjonction seront très particuliers car ils montreront quelque chose qui n’est pas visible à l’œil nu : la participation de Neptune à cet alignement », a déclaré Josina. « Ce sera possible car nous montrerons des images captées depuis les télescopes d’astronomes professionnels et amateurs, partenaires de l’Observatoire », a-t-il ajouté.

