L’astrophotographie au Brésil est le thème de l’Olhar Espacial de cette semaine

Ce vendredi (29), Olhar Espacial abordera l’astrophotographie au Brésil, apportant les informations les plus importantes à ce sujet, qui est l’un des domaines les plus intéressants de l’astronomie amateur dans le monde.

En utilisant des équipements et des techniques spécifiques pour enregistrer des objets astronomiques tels que la Lune, des planètes, des galaxies, des nébuleuses ou de vastes zones du ciel, l’astrophotographie produit des images qui donnent de beaux enregistrements du cosmos, qui peuvent souvent également être utilisés à des fins scientifiques, pour aidez-nous à en savoir un peu plus sur les mystères de l’univers.

Pour en parler, l’émission accueillera Rafael Compass, astronome amateur, astrophotographe et ancien directeur régional sud du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON). Créateur de la chaîne Astrofoto, à travers laquelle il enseigne l’astrophotographie de base à avancée, Compassi est l’auteur de plusieurs images publiées dans des revues internationales.

Rafael Compassi, astronome et astrophotographe amateur, est l’invité de l’Olhar Espacial de cette semaine pour parler de l’Astrophotographie au Brésil. Image : Archives personnelles

En plus d’un chat incontournable, l’invité réalisera également de belles captures en direct pendant l’émission, si la météo s’y prête. Cliquez ici pour découvrir quelques-unes des astrophotographies les plus impressionnantes prises par lui.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

