L’alignement de James Webb touche à sa fin et les images surprennent les scientifiques ; Regardez!

Quatre mois après son lancement le 25 décembre 2022, l’alignement du télescope spatial James Webb de la NASA touche enfin à sa fin. Après un examen approfondi effectué jeudi, l’observatoire a pu capturer des images nettes et bien ciblées avec chacun de ses quatre puissants instruments scientifiques embarqués. Maintenant que la septième et dernière étape de l’alignement du télescope est terminée, l’équipe est parvenue à un consensus sur le fait qu’il est prêt à entrer en service.

Cependant, il devra passer par la dernière phase de préparation, connue sous le nom de mise en service des instruments scientifiques. Processus qui devrait prendre environ deux mois, c’est-à-dire que le James Webb ne devrait commencer ses activités officielles que vers juin ou juillet, en plein été nord-américain.

L’alignement du télescope sur tous les instruments de Webb peut être vu dans une série d’images qui capturent tout le champ de vision de l’observatoire.

« Ces images de test remarquables d’un télescope aligné avec succès démontrent ce que les gens de tous les pays et continents pourront observer à travers une vision scientifique audacieuse pour explorer l’univers », a déclaré Lee Feinberg, Elements Manager, Optical Telescope Webb au Goddard Space Flight de la NASA. Centre.

Les performances optiques du télescope continuent d’être meilleures que les prédictions les plus optimistes de l’équipe d’ingénierie.

Les miroirs de Webb dirigent désormais la lumière entièrement focalisée collectée depuis l’espace vers chaque instrument avec des images nettes. La qualité se décrit par la précision des détails, qui s’améliorera encore avec les prochains ajustements.

« Avec l’achèvement de l’alignement du télescope et l’effort d’une demi-vie, mon rôle dans la mission du télescope spatial James Webb a pris fin », a déclaré Scott Acton, scientifique en détection et contrôle du front d’onde Webb, Ball Aerospace.

« Ces images ont profondément changé ma façon de voir l’univers. Nous sommes entourés d’une symphonie de création; il y a des galaxies partout ! J’espère que tout le monde dans le monde pourra les voir.

Désormais, l’équipe Webb se concentrera sur la mise en service d’instruments scientifiques. Il s’agit d’une gamme de détecteurs hautement sophistiqués équipés de lentilles, de masques, de filtres et d’équipements personnalisés uniques qui vous aident à faire la science pour laquelle il a été conçu.

Les images capturées par le télescope James Webb sont très claires et aideront les scientifiques à percer les mystères des galaxies. Image : NASA

L’alignement étant dans sa phase finale, la plupart des professionnels qui travaillaient au Centre des opérations de mission du Space Telescope Science Institute de Baltimore préparent déjà leurs valises pour rentrer chez eux, étant donné qu’ils ont rempli leurs fonctions avec succès.

Bien que l’alignement du télescope soit terminé, certaines activités d’étalonnage restent à effectuer avant que le télescope ne commence à fonctionner pour la mission évaluée à plus de 10 milliards de dollars, avec des gains exponentiels pour la science.

De plus, des observations de maintenance continues tous les deux jours surveilleront l’alignement des miroirs et, si nécessaire, appliqueront des corrections pour maintenir les miroirs dans leurs emplacements alignés. Un pas de plus vers le développement scientifique.

Via : NASA

