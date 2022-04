Le module InSight détecte les deux plus grands « marsquakes » de l’histoire

Les deux plus grands « marsquakes » (tremblements de terre, mais sur Mars) de l’histoire ont été enregistrés par le module InSight de la NASA depuis que la mission a atterri à la surface de la planète rouge – et en se brisant, les tremblements se sont produits du côté obscur de celle-ci, selon les sismologues de l’Université de Bristol, Royaume-Uni.

InSight a la détection des tremblements comme mission principale, et depuis son arrivée sur Mars en novembre 2018, il utilise ce qui est à ce jour l’ensemble de capteurs sismiques le plus sensible jamais construit, enregistrant d’innombrables événements à travers notre voisin dans l’espace.

