Les Chinois créent une souris robot capable de rechercher des survivants sur les sites de catastrophes

Un article publié dans la revue scientifique Transactions IEEE sur la robotique décrit l’étude menée par des chercheurs chinois pour développer une souris robot qui, à l’avenir, pourra effectuer des tâches telles que la recherche de survivants sur les sites de catastrophes ou la réalisation d’inspections dans des zones difficiles d’accès.

Des chercheurs chinois ont développé SQuRo, une souris robotisée pour explorer les espaces critiques. Image : Institut de technologie de Pékin

Des scientifiques du monde entier ont créé des robots pour espaces restreints basés sur des serpents et des cafards, mais les souris sont également très habiles à se faufiler à travers des ouvertures étroites et à traverser des terrains accidentés. Dans cet esprit, une équipe dirigée par le professeur Qing Shi de l’Institut de technologie de Pékin en Chine a conçu SQuRo.

Bien que le nom puisse ressembler davantage à « écureuil robotique », il s’agit en fait d’un acronyme pour « petite souris robotique quadruple ».

Basé sur la taille et la forme du corps du rat norvégien (rattus norvegicus), le robot a deux degrés de liberté sur chacune de ses quatre pattes, deux sur sa taille et deux sur sa tête. Cette configuration reproduit la longue colonne vertébrale flexible de la vraie souris, permettant au robot de plier rapidement son corps et de se retourner.

SQuRo a un rayon de braquage minimum de seulement 0,48 longueur de corps, ce qui serait beaucoup plus petit que celui des autres robots quadrupèdes d’une échelle similaire.

Il est également considéré comme plus fin et plus léger que les autres, pesant 220 g, ce qui lui permet d’emporter jusqu’à 200 g de fret, comme des caméras ou autres capteurs.

De plus, le robot est capable de se corriger après une chute, de se faufiler dans des passages inégaux aussi étroits que 90 mm, de surmonter des obstacles jusqu’à 30 mm de haut et de maintenir une locomotion stable tout en grimpant une pente de 15 degrés.

Ses mouvements sont contrôlés par un microprocesseur embarqué, qui bascule automatiquement entre quatre modes de mouvement de base en fonction de la force de réaction au sol détectée – définie comme « la force exercée par le sol sur un corps en contact avec lui ».

