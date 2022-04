Auparavant vouée à l’échec, la mission OSIRIS-Rex obtient une extension pour visiter l’astéroïde Apophis

La mission OSIRIS-Rex semblait terminée, mais a reçu une extension pour visiter un autre astéroïde, selon un communiqué publié par la NASA. Selon le matériel, le vaisseau spatial qui a passé deux ans à proximité de l’astéroïde géant Bennu, devrait maintenant visiter une autre roche spatiale – l’astéroïde Apophis, qui devrait passer très près de la Terre à la mi-2029.

« OSIRIS-Rex » est l’acronyme de « Origines, Interprétation spectrale, Identification des ressources, Sécurité, Regolith Explorer”. Son objectif principal était de se rendre à proximité de l’astéroïde Bennu, de l’orbiter et de collecter des données d’observation, et enfin de faire un atterrissage plus difficile pour ramasser la poussière et les particules à collecter et à ramener sur Terre.

La mission OSIRIS-Rex, capturée lors de l’échantillonnage de l’astéroïde Bennu : engin spatial à détourner vers un autre astéroïde après livraison de matériel (Image : NASA/Handout)

Tout cela a déjà été rempli à la lettre, et la mission OSIRIS-Rex est maintenant en transit pour retourner sur notre planète. Dans le plan initial, l’idée était de « déverser » le conteneur d’échantillons afin qu’ils soient parachutés à notre surface. Dans le même temps, le vaisseau spatial se dirigerait vers le « cimetière de l’espace » – une région entre Mercure et Vénus – pour « mourir ».

C’est cette dernière partie qui a changé : selon la NASA et l’université d’Arizona, qui a développé l’engin spatial, la mission OSIRIS-Rex a encore beaucoup de carburant, ce qui devrait lui permettre de faire une analyse de plus. Par conséquent, ils ont décidé de le détourner vers l’astéroïde Apophis après avoir livré les échantillons originaux – à partir de là, la mission s’appellera « OSIRIS-Apophis Explorer », ou simplement « OSIRIS-APEX ».

« Apophis est l’un des astéroïdes les plus tristement célèbres », a déclaré Dani DellaGiustina, nommé chercheur principal de la future mission OSIRIS-APEX. « Lorsque nous l’avons découvert en 2004, on craignait qu’il ne s’écrase sur Terre en 2029, lors de son passage. Ce risque a été supprimé après des observations ultérieures, mais ce sera toujours le plus proche d’un astéroïde de cette taille depuis que nous avons commencé à les suivre. Il passera à moins d’un dixième de la distance entre la Terre et la Lune.

Environ 30 jours après la livraison des échantillons, l’engin spatial se dirigera vers Apophis, où il devra suivre le même processus qu’avec Bennu : tourner sur son orbite pendant une durée déterminée (non encore dévoilée) puis atterrir à sa surface et tirer ses propulseurs afin de soulever la poussière.

Cette fois, cependant, il n’y aura pas de collecte de matériaux : l’idée est que les propulseurs exposeront des matériaux cachés sous la surface d’Apophis, et des données d’observation plus approfondies pourront être collectées et étudiées par la NASA.

Un autre point qui peut être étudié est l’effet de la gravité terrestre sur l’astéroïde lors de son passage : des hypothèses calculent une forte possibilité de glissement de matière lorsque la gravité exerce sa force sur l’objet : OSIRIS-APEX pourra l’observer et le surveiller.

