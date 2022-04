Au 26e vol, l’hélicoptère Ingenuity photographie son train d’atterrissage sur Mars

« Persévérance a connu l’atterrissage sur Mars le mieux documenté de l’histoire, avec des caméras montrant tout, du gonflage du parachute à atterrissage« , a déclaré Ian Clark du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui a travaillé comme ingénieur système sur la mission Persévérance et est maintenant le chef de la phase d’ascension du retour d’échantillons de Mars, dans un communiqué publié mercredi (27).

« Mais les images prises par Ingenuity offrent un point de vue différent », a ajouté Clark. « S’ils confirment que nos systèmes ont fonctionné comme nous le pensons, ou s’ils fournissent même un ensemble d’informations techniques que nous pouvons utiliser pour la planification du retour d’échantillons sur Mars, ce serait incroyable. Et sinon, les photos sont toujours phénoménales et inspirantes.

L’équipement a aidé le rover Perseverance – avec le drone Ingenuity caché dans son « ventre » – à survivre au long voyage de la Terre à Mars, ainsi qu’à traverser l’atmosphère martienne.

Une des photos prises par l’hélicoptère Ingenuity montrant le parachute et le carénage qui l’ont aidé à atterrir en février 2021. Image : NASA/JPL-Caltech

Avec une largeur de 21,5 m, le parachute supersonique de la mission était le plus grand jamais déployé sur Mars et a considérablement facilité la descente du rover, qui a été placé au sol à Jezero via des câbles d’une grue propulsée par fusée. Et comme le montre la bonne santé du rover et de l’hélicoptère, le carénage et le parachute ont bien fait leur travail.

Les premières analyses des nouvelles photos prises par Ingenuity indiquent que le train d’atterrissage a très bien résisté tout au long du processus, malgré les efforts subis. La coque arrière est en morceaux, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’elle a percuté la surface martienne à environ 126 km/h au moment de l’atterrissage.

« La doublure protectrice du carénage semble être restée intacte lors de l’entrée atmosphérique de Mars », indique le communiqué du JPL. « Beaucoup des 80 lignes de suspension à haute résistance qui relient la coque arrière au parachute sont visibles et semblent également intactes. »

L’hélicoptère Ingenuity a parcouru 360 mètres lors de son 26e vol vers Mars

Alors que seulement un tiers du parachute est visible sur les images, « le cadre ne montre aucun signe de dommage dû au flux d’air supersonique pendant le gonflage », ont ajouté les responsables du JPL dans le communiqué, notant que plusieurs semaines d’analyse seront nécessaires pour un « verdict ». Final ».

« Pour obtenir les clichés dont nous avions besoin, Ingenuity a fait beaucoup de manœuvres, mais nous étions confiants car il avait déjà effectué des manœuvres compliquées sur les vols 10, 12 et 13 », a déclaré Håvard Grip, pilote en chef de la mission Ingenuity au JPL.

10 photos de l’équipement ont été prises, sous diverses perspectives, lors du 26ème vol d’Ingenuity, qui a duré 159 secondes, à 8 mètres au-dessus du niveau moyen du sol du cratère Jezero, couvrant un total de 360 ​​mètres et marquant le célébration de l’année du vol inaugural de l’hélicoptère vers Mars.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !