Deux des objets les plus brillants de notre système solaire, Vénus et Jupiter, devraient s’aligner conjointement à l’aube samedi prochain (30), pour le plus grand plaisir des observateurs et astronomes indépendants.

Selon la NASA, les planètes devraient avoir l’air de « se heurter », et bien que l’occasion soit plutôt destinée à ceux qui ont un télescope à la maison, certains passionnés auront peut-être la chance de tout voir à l’œil nu, selon l’endroit où ils vivent. .

Lire aussi

Quelle scène magique, Jupiter, Vénus Mars et Saturne alignés en ligne droite à l’aube

Malheureusement ma vue était obstruée par le bâtiment sur la gauche, j’ai donc dû attendre que Jupiter apparaisse, mais le ciel est devenu plus lumineux et Mars et Saturne ont disparu.

20/04/22

Alexandrie, Virginie pic.twitter.com/gjwVCqkvO1 – abdulmajeed alshatti (@bosammy) 20 avril 2022

Une « conjonction planétaire » est, en bref, le passage d’un corps planétaire à proximité d’un autre, vu du point de vue de la Terre. Il n’y a pas tout à fait un consensus sur la proximité – juste assez pour que le passage vous permette de voir les deux – mais la plupart des experts acceptent qu’une petite variation de degrés entre l’un et l’autre soit suffisante.

Rappelons que la conjonction de Vénus et Jupiter n’est pas le premier avril : depuis le 4, au début du mois, Mars et Saturne se sont montrés alignés pour les observateurs – celui-ci, plus évident pour les spectateurs l’œil nu. Comme cet alignement est toujours en cours, il y a une petite chance que, pour certains observateurs, les quatre planètes apparaissent dans le ciel en ligne droite.

Dans la conjonction de samedi, pour ceux qui pourront l’observer, Vénus sera la planète la plus brillante et positionnée en bas, plus à droite, tandis que Jupiter sera un peu plus opaque, en haut et à gauche.

Au centre de l’image, très petite, on voit Mars et Saturne rapprochés. L’enregistrement a été effectué par la NASA début avril (Image : NASA/Reproduction)

La situation est relativement similaire à une éclipse, comme celles que nous vivons ici sur Terre et qui impliquent notre planète, la Lune et le Soleil. Cependant, les éclipses se produisent généralement entre des corps dont la taille est visuellement proche. C’est pourquoi, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, nous voyons notre étoile s’obscurcir – parce qu’elle est plus proche de notre vue, la Lune apparaît aussi grosse que le « roi des étoiles ».

Dans le cas de la conjonction du samedi, le terme le plus approprié est « transit », car un corps plus petit finit par passer devant un corps infiniment plus grand (Jupiter est si massif qu’environ 1 400 « Vénus » y tiennent), comme si une tache a traversé un dessin sur toile.

Ce ne sera pas l’événement le plus notable de l’astronomie, mais cela devrait quand même être une bonne raison pour les observateurs enthousiastes de se lever tôt le week-end. L’occasion devrait se produire juste avant le lever du soleil. Au moment où le ciel est éclairé, les planètes seront déjà relativement séparées dans des directions opposées.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !