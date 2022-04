La mission SpaceX Crew-4 arrive à la Station spatiale internationale

Pour la deuxième fois en moins de trois semaines, SpaceX a emmené un groupe d’astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). La capsule Crew Dragon Freedom, qui a mené la mission Crew-4, s’est amarrée au laboratoire orbital mercredi (27), vers 20h37 (GMT), à 420 km au-dessus de l’océan Pacifique central.

La capsule Crew Dragon Freedom s’est amarrée à l’ISS mercredi soir (27), livrant quatre membres d’équipage au laboratoire orbital. Image : Télévision de la NASA

L’amarrage a eu lieu un peu moins de 16 heures après le décollage du vaisseau spatial au sommet d’une fusée Falcon 9, mettant en place le voyage le plus rapide jamais réalisé par un Dragon vers la station.

A 22h15, les écoutilles se sont ouvertes et les astronautes de la NASA Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins, ainsi que l’Agence spatiale européenne (ESA) Samantha Cristoforetti, ont finalement pu flotter sur l’ISS, qui sera leur domicile pour le six prochains mois. . Surtout, Watkins entre dans l’histoire en tant que première femme noire à effectuer une mission de longue durée vers la station.

Ils ont été rejoints par les sept résidents actuels du laboratoire orbital, les astronautes Thomas Marshburn, Kayla Barron et Raja Chari de la NASA, Matthias Maurer de l’ESA, et les cosmonautes Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov de Roscosmos.

Bientôt, la population de l’ISS diminuera à nouveau, car Marshburn, Barron, Chari et Maurer – l’équipage de la mission Crew-3 de SpaceX, lancée en novembre dernier – devraient revenir sur Terre la semaine prochaine.

Le lancement de SpaceX Crew-4 a dû attendre le retour de la mission Ax-1

Comme son nom l’indique, Crew-4 est la quatrième mission opérationnelle habitée que SpaceX a emmenée vers l’ISS pour la NASA.

Le 9 avril, la capsule Dragon Endeavour est arrivée au complexe orbital avec un équipage entièrement privé, de la mission Ax-1 (organisée par Axiom Space), le premier vol vers l’ISS sans la présence d’aucun astronaute actif d’aucune agence spatiale fédérale. .

Ils devaient quitter l’ISS le 19, mais le mauvais temps dans la zone de plongée prévue pour l’atterrissage a reporté le départ à dimanche (24). Ce retard, à son tour, a repoussé le lancement de la mission Crew-4 du samedi (23) à l’aube du mercredi (27).

C’est parce que la capsule Endeavour occupait le même port d’amarrage ISS que Crew Dragon Freedom utilise maintenant. De plus, la NASA a annoncé qu’il lui faudrait environ deux jours entre le retour de la mission Ax-1 et le lancement de Crew-4 pour analyser les données et faire d’autres préparatifs.

