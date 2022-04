Nous savons maintenant comment le changement climatique provoquera la prochaine pandémie

C’est ce que montre une nouvelle étude publiée dans Nature par une équipe de recherche internationale qui a évalué comment le réchauffement climatique augmentera le risque de pandémies.

Il existe au moins 10 000 espèces virales capables d’infecter l’homme, mais actuellement la grande majorité de ces virus circulent silencieusement chez des mammifères sauvages géographiquement isolés. Cependant, à mesure que les températures moyennes continuent d’augmenter, de nombreuses espèces sauvages seront obligées de quitter leurs habitats naturels et de se déplacer vers des régions plus susceptibles d’entrer en contact avec les humains, augmentant ainsi le risque de propagation virale et déclenchant une nouvelle pandémie.

Évaluer comment le réchauffement climatique affectera le risque de futures pandémies est une étude qui vient d’être publiée dans Nature par une équipe internationale de biologistes dirigée par le professeur Colin Carsol du Center for Global Health Science and Security de l’Université de Georgetown aux États-Unis, selon laquelle le danger de transmission virale entre différentes espèces augmentera d’environ 4 000 fois d’ici 2070, en un processus qui est peut-être déjà en cours et contre lequel les efforts pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C ne suffiront pas.

Les travaux des chercheurs se concentrent sur les mouvements que, sous la pression du changement climatique, les animaux entreprendront à la recherche de nouveaux habitats, augmentant considérablement la possibilité que des virus émergent dans de nouvelles zones et se transmettent entre différentes espèces. Ces changements, expliquent les chercheurs, faciliteront la circulation virale et les phénomènes de propagation zoonotique, ou le saut des virus des animaux aux humains, lorsque la faune partagera les mêmes endroits que les établissements humains. « L’analogie la plus proche est, en fait, le risque que nous voyons dans le commerce des espèces sauvages – dit Carlson -. Nous nous inquiétons pour les marchés, car le fait de rassembler des animaux en mauvaise santé dans des combinaisons non naturelles crée des opportunités pour ce processus graduel d’émergence virale, comme la façon dont le virus du SRAS est passé des chauves-souris aux civettes, puis des civettes aux humains. Mais les marchés ne font plus exception : dans un climat changeant, ce type de processus se produira pratiquement partout dans la nature« .

En 2070, les établissements humains d’Afrique équatoriale, du sud de la Chine, de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est chevaucheront des zones où la transmission virale inter-espèces est attendue dans la faune / la nature.

Comme indiqué, les universitaires estiment qu’une partie de ce processus est peut-être déjà en cours, favorisé par l’augmentation actuelle des températures moyennes de 1,2 ° C, et que les engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ne suffisent pas à empêcher que de tels événements se produisent. .

Une autre découverte importante de l’étude concerne l’impact que la hausse des températures aura sur les chauves-souris, qui « représentent la majeure partie du nouveau partage viral et sont susceptibles de partager des virus le long de voies évolutives qui faciliteront l’émergence future chez l’homme« . En d’autres termes, leur capacité à voler et à parcourir de longues distances augmentera le partage viral chez les chauves-souris, avec des impacts plus importants que les chercheurs prédisent en Asie du Sud-Est, un point chaud mondial de la diversité des mammifères.

« A chaque pas – a ajouté Carlson – nos simulations nous ont pris par surprise. Nous avons passé des années à revérifier ces résultats, avec des données différentes et des hypothèses différentes, mais les modèles nous ramènent toujours à ces conclusions. C’est un exemple vraiment impressionnant de la façon dont nous pouvons prédire l’avenir si nous essayons« .

Étant donné que les virus peuvent passer d’une espèce hôte à une vitesse sans précédent, l’impact sur la conservation et la santé humaine pourrait être substantiel. « La pandémie de Covid-19 et la précédente propagation du SRAS, d’Ebola et de Zika montrent comment un virus qui passe des animaux aux humains peut avoir des effets énormes. Pour prédire leur saut chez l’homme, nous devons connaître leur propagation parmi les autres animaux – a déclaré Sam Scheiner, directeur du programme de recherche à la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, qui a financé l’étude. Les résultats de cette étude montrent comment les mouvements et les interactions des animaux dus à la crise climatique peuvent augmenter le nombre de virus qui sautent entre les espèces.« .