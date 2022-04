Plus de cas de rougeole et moins d’enfants vaccinés, on risque une « tempête parfaite »

L’avertissement de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Unicef ​​selon lequel au cours des deux premiers mois de 2022, ils ont enregistré une augmentation de 79% des cas de rougeole dans le monde.

Les cas de rougeole signalés dans le monde au cours des deux premiers mois de 2022 ont augmenté de 79 % par rapport à la même période en 2021, où il y avait moins de 10 000 cas contre 17 000 signalés au cours des deux premiers mois de cette année. En témoignent les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l’Unicef, selon lesquelles il s’agit « d’un signal inquiétant d’un risque accru de propagation de maladies évitables par la vaccination », avertissent les deux organisations des Nations unies, pour lesquelles » les conditions d’une ‘tempête parfaite' ».

La préoccupation est qu’une circulation accrue du virus pourrait déclencher de graves épidémies de rougeole, aidée par des interruptions de service liées à la pandémie, des inégalités croissantes dans l’accès aux vaccins et la distraction des ressources de la vaccination de routine. Des facteurs qui « laissent trop d’enfants sans protection contre la rougeole et d’autres maladies ».

Les données, en particulier, montrent qu’à l’échelle mondiale, plus de 17 300 cas de morbillofocolai ont été signalés au cours des mois de janvier et 2 022 février, contre 9 665 au cours des deux premiers mois de 2021. l’état « l’assouplissement des pratiques de distanciation sociale et d’autres mesures préventives pour Covid » , amplifié par les « millions de personnes déplacées par les conflits et les crises, de l’Ukraine à l’Ethiopie, la Somalie et l’Afghanistan, par le manque d’eau potable et de services hygiéniques et surpeuplés ». Étant donné que le virus de la rougeole est particulièrement contagieux, les cas « ont tendance à se produire rapidement lorsque les niveaux de vaccination chutent ». Les agences des Nations Unies craignent également que les épidémies de rougeole ne soient un « espion », ou un signal d’alarme qui suggérerait « de futures épidémies d’autres maladies qui ne se propagent pas aussi rapidement ».

En termes de prévalence, la plupart des cas de rougeole ont été enregistrés « dans des contextes qui ont fait face à des difficultés sociales et économiques dues à la pandémie de Covid-19, à des conflits ou à d’autres crises et qui ont des infrastructures de système de santé chroniquement faibles » indiquent l’OMS et l’Unicef, précisant que les chiffres exacts sont probablement plus élevés, car la pandémie a perturbé les systèmes de surveillance à l’échelle mondiale, avec une sous-estimation potentielle.

D’autre part, les données sur les administrations de vaccins contre la rougeole indiquent qu’en 2020, environ 23 millions d’enfants dans le monde ont sauté la vaccination infantile de base, enregistrant le plus grand nombre de vaccinations manquées depuis 2009, soit 3,7 millions de plus qu’en 2019. Également dans le monde, en avril 2022 , les agences ont également signalé 21 épidémies de rougeole « importantes et perturbatrices » au cours des 12 derniers mois, la plupart des cas ayant été signalés en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale.