Les micro-organismes sur Terre peuvent contenir des informations sur la vie sur d’autres planètes

Une équipe de scientifiques de l’Arizona State University (ASU) aux États-Unis s’est rendue à Oman, un pays de la péninsule arabique dans le golfe Persique, pour enquêter sur un processus géologique qui ne se produit nulle part ailleurs sur Terre, par lequel l’eau réagit aux roches en créant de l’hydrogène. gaz.

Là, il y a une grande dalle d’ancien fond marin – y compris des roches ultramafiques du manteau supérieur de la Terre – appelée Samail Ophiolite.

L’auteur principal de l’étude Alta Howells (à gauche), la co-auteure Alysia Cox (à droite) et le co-auteur James Leong (assis) prélèvent un échantillon de gaz pour l’analyse de l’hydrogène, examinent les notes de terrain et analysent la chimie aqueuse dans une formation rocheuse à Oman. 1 crédit

Ce processus géologique, appelé « serpentinisation », fournit de l’hydrogène gazeux aux micro-organismes qui l’oxydent pour produire de l’énergie. Pour ces chercheurs, comprendre ce processus pourrait conduire à une meilleure compréhension non seulement de la géologie terrestre, mais aussi de la vie sur d’autres planètes, et au développement d’instruments d’exploration spatiale capables de détecter la vie sur les mondes océaniques au-delà de la Terre.

Les résultats de leurs découvertes ont été publiés dans le JGR Biogéosciencesavec l’auteur principal Alta Howells, ancienne étudiante diplômée de l’ASU à l’École des sciences de la vie et boursière du programme postdoctoral de la NASA au centre de recherche Ames.

« On pense que des processus tels que la serpentinisation existent dans tout l’univers, et des preuves ont été trouvées qu’il peut se produire sur la lune Europa de Jupiter et sur la lune Encelade de Saturne », a-t-elle déclaré.

Pour leur étude, l’équipe de recherche dirigée par Howells a décidé d’étudier ce qui pourrait influencer la biodiversité des écosystèmes hébergés par la serpentinisation sur Terre.

Plus précisément, l’équipe s’est concentrée sur les méthanogènes, qui sont des micro-organismes qui produisent du méthane en oxydant l’hydrogène gazeux avec du dioxyde de carbone. Les méthanogènes se trouvent dans les écosystèmes hébergés par la serpentinisation et sont des formes de vie simples qui ont probablement évolué tôt sur Terre.

En étudiant les fluides serpentinisés dans l’ophiolite Samail d’Oman, l’équipe a découvert que tous les écosystèmes hébergés par la serpentine ne peuvent pas supporter des méthanogènes. Dans les systèmes où les méthanogènes ne sont pas pris en charge, les organismes qui réduisent le sulfate pour l’énergie peuvent être répandus.

« Parce que les réducteurs de sulfate ne produisent pas de méthane, cela pourrait avoir une grande influence sur l’instrumentation que nous développons et déployons sur les missions pour détecter la vie sur d’autres planètes », a déclaré Howells.

Par ailleurs, par rapport à la Terre, la répartition des méthanogènes dans les sites étudiés suggère que ces micro-organismes localisés dans les fluides serpentinisés nécessitent plus d’énergie que ceux retrouvés dans les eaux douces ou les sédiments marins.

Bien que la cause de cela reste à déterminer, cela peut être attribué au pH élevé des fluides serpentinisés ou à la faible disponibilité de leur accepteur d’électrons, le dioxyde de carbone.

« Un besoin énergétique est fondamental pour toute vie sur Terre », a déclaré Howells. « Si nous pouvons développer des modèles simples avec l’approvisionnement en énergie comme paramètre pour prédire l’occurrence et l’activité de la vie sur Terre, nous pouvons mettre en œuvre ces modèles dans l’étude d’autres mondes océaniques », estime le chercheur.

