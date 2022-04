Le changement climatique fera plus que doubler le risque de cyclones tropicaux intenses d’ici 2050

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique, d’ici le milieu du siècle, les changements climatiques d’origine humaine rendront les cyclones tropicaux deux fois plus fréquents, mettant en danger de vastes pans du monde. Avancées scientifiques.

Selon les projections, la fréquence des cyclones tropicaux intenses pourrait plus que doubler d’ici le milieu du siècle. Image : Triff –

Selon l’analyse, les vitesses de vent maximales associées à ces cyclones pourraient augmenter d’environ 20 %.

Bien qu’ils se classent parmi les phénomènes météorologiques extrêmes les plus destructeurs au monde, les cyclones tropicaux sont relativement rares. Au cours d’une année donnée, seuls environ 80 à 100 cyclones tropicaux se forment dans le monde, dont la plupart sont sans conséquences majeures. De plus, les archives historiques mondiales précises sont rares, ce qui rend difficile de prédire où elles pourraient se produire et quelles mesures les gouvernements devraient prendre pour s’y préparer.

Pour surmonter cette limitation, un groupe international de scientifiques a développé une nouvelle approche qui combine des données historiques avec des modèles climatiques mondiaux pour générer des centaines de milliers de cyclones tropicaux simulés.

« Nos résultats peuvent aider à identifier les endroits sujets à la plus forte augmentation du risque de cyclone tropical. Les gouvernements locaux peuvent alors prendre des mesures pour réduire le risque dans leur région afin de réduire les dommages et les décès », a déclaré Nadia Bloemendaal de l’Institut d’études environnementales de la Vrije Universiteit Amsterdam, qui a dirigé l’étude. « Grâce à nos données accessibles au public, nous pouvons désormais analyser plus précisément le risque de cyclone tropical pour chaque ville ou région côtière. »

Les cyclones informatisés ont des caractéristiques similaires aux cyclones naturels

En créant un ensemble de données très complet avec ces cyclones générés par ordinateur, qui ont des caractéristiques similaires aux cyclones naturels, les chercheurs ont pu projeter de manière beaucoup plus précise l’occurrence et le comportement des cyclones tropicaux dans le monde dans les décennies à venir face au changement climatique. , même dans les régions où les cyclones tropicaux ne se produisent presque jamais aujourd’hui.

L’analyse de l’équipe a révélé que la fréquence des cyclones les plus intenses, ceux de catégorie 3 et plus, doublera à l’échelle mondiale en raison du changement climatique, tandis que les cyclones tropicaux plus faibles et les tempêtes tropicales deviendront moins fréquents dans la plupart des régions du monde. L’exception à cela sera le golfe du Bengale, situé dans la partie nord-est de l’océan Indien, où les chercheurs ont constaté une diminution de la fréquence des cyclones intenses.

Bon nombre des endroits les plus à risque se trouvent dans les pays à faible revenu. Les pays où les cyclones tropicaux sont relativement rares aujourd’hui verront un risque accru dans les années à venir, notamment le Cambodge, le Laos, le Mozambique et de nombreux pays insulaires du Pacifique tels que les îles Salomon et les Tonga.

À l’échelle mondiale, l’Asie connaîtra la plus forte augmentation du nombre de personnes exposées aux cyclones tropicaux, avec des millions d’autres exposés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et au Vietnam.

« Il est particulièrement préoccupant que les résultats de notre étude mettent en évidence que certaines régions qui ne connaissent pas actuellement de cyclones tropicaux sont susceptibles de le faire dans un proche avenir avec le changement climatique », a déclaré Ivan Haigh, professeur agrégé à l’Université de Southampton et co-auteur de l’étude. « Le nouvel ensemble de données sur les cyclones tropicaux que nous avons produit aidera grandement à cartographier l’évolution du risque d’inondation dans les régions de cyclones tropicaux. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !