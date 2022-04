De quelle couleur étaient les dinosaures ? Apprenez comment la science détermine ce mystère

Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que nous avons découvert que la couleur des dinosaures, ainsi que leurs dispositions physiques, ne se limitaient pas aux «lézards» écailleux bruns ou gris foncé, et qu’en fait non seulement certains d’entre eux avaient même des cheveux et des plumes , la plupart des animaux anciens qui dominaient la Terre avaient des couleurs vibrantes et remarquables.

Aujourd’hui, nous avons déjà beaucoup plus de données scientifiques sur ce à quoi ressemblaient la plupart des dinosaures, mais comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion ? Et plus loin, comment pouvons-nous déterminer la véracité de cela aujourd’hui ?

