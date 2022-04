Une enquête du Grand Hubble révèle ce qui rend certaines exoplanètes si chaudes

Une analyse de centaines d’heures d’observations par le télescope spatial Hubble a constitué la base d’une étude, publiée dans la revue scientifique Le Journal Astrophysiquequi révèle ce qui rend certaines exoplanètes incroyablement chaudes.

Une étude de 25 exoplanètes appartenant à la catégorie Jupiter chaude a révélé des tendances surprenantes dans leurs atmosphères. Image : ESA/Hubble, N. Bartmann

D’après le site space.com, une équipe de scientifiques a analysé les atmosphères de 25 corps connus sous le nom de Jupiters chauds, des exoplanètes aussi grandes que la plus grande planète du système solaire. Cependant, ces corps orbitent extrêmement près de leurs étoiles hôtes, encore plus près que Mercure orbite autour du Soleil, ce qui les rend extrêmement chauds.

Cette nouvelle étude suggère que les atmosphères de ces exoplanètes présentent un comportement thermique inhabituel qui pourrait être lié à leur composition chimique.

Plus de 600 heures d’observations Hubble ont été utilisées

Utilisant plus de 600 heures d’observations de Hubble et 400 heures d’observations du télescope spatial Spitzer de la NASA, aujourd’hui à la retraite, l’étude a révélé que certaines des atmosphères des Jupiters chauds étudiés contiennent de fortes concentrations d’hydrogène, d’oxyde de titane, d’oxyde de vanadium et d’hydrure. le fer.

Ces atmosphères montraient ce que les scientifiques appellent une inversion thermique, un phénomène par lequel la température atmosphérique augmente plutôt qu’elle ne diminue à mesure que l’altitude augmente. Dans des circonstances normales, la température d’une atmosphère est la plus élevée près de la surface et diminue avec l’altitude à mesure que la densité de l’atmosphère diminue.

Dans les données de Hubble, les atmosphères de ces exoplanètes étaient également, en moyenne, plus chaudes que celles sans ces composés chimiques, atteignant des températures de 1 726 degrés Celsius. Les scientifiques pensent qu’il pourrait y avoir un lien direct avec cela. Selon eux, l’hydrogène, l’oxyde de titane, l’oxyde de vanadium et l’hydrure de fer dans l’atmosphère de la planète peuvent agir comme des absorbeurs de lumière, piégeant la chaleur de l’étoile voisine.

Selon l’étude, une sorte de boucle de rétroaction pourrait se produire sur ces planètes. Les températures chaudes maintiennent les composés absorbant la lumière stables dans ces atmosphères, ce qui fait que les atmosphères absorbent plus de lumière stellaire et se réchauffent encore plus, en particulier dans les couches supérieures.

Il s’agit de l’une des premières enquêtes à examiner une population entière d’exoplanètes plutôt que des cas isolés. « La quantité d’informations que nous apprenons sur la chimie et la formation [dos exoplanetas] – grâce à une décennie de campagnes d’observation intenses – c’est incroyable », a déclaré Quentin Changeat, astrophysicien à l’University College London et auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Selon Changeat, l’analyse pourrait aider à prédire le comportement d’autres exoplanètes à l’avenir et à démêler les processus liés aux formations planétaires.

