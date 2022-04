De mystérieuses dunes sur la lune de Jupiter, Io, pourraient être formées par de la lave

Un article publié dans la revue scientifique Communication Nature décrit une étude qui a utilisé les données du vaisseau spatial Galileo de la NASA pour analyser les immenses dunes sinueuses présentes sur la lune Io de Jupiter. Selon cette nouvelle approche, ces monticules de la lune supervolcanique n’ont pas été créés par le vent, mais par des coulées de lave sous la surface.

L’image capturée par le vaisseau spatial Galileo montre la surface sinueuse de la lune Io de Jupiter. Image : NASA/JPL-Caltech

Io, qui est la troisième plus grande lune de Jupiter et le plus intérieur des quatre grands satellites galiléens, a une surface glacée sinueuse qui intrigue depuis longtemps la communauté astrophysique.

Galileo, la mission qui a exploré le système de Jupiter de 1995 à 2003, a fourni les images nécessaires pour créer les premières cartes détaillées des lunes de cette planète. Et ce sont ces données que l’équipe de recherche a utilisées pour mieux comprendre les processus physiques qui contrôlent le mouvement des grains de sable sur Io.

« Nos études indiquent la possibilité d’Io en tant que nouveau » monde de dunes « », a déclaré George McDonald, premier auteur de l’étude et astronome à l’Université Rutgers du New Jersey, aux États-Unis, dans un communiqué. « Nous avons proposé, et testé quantitativement, un mécanisme par lequel les grains de sable peuvent se déplacer, et à leur tour des dunes peuvent s’y former. »