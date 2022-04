Une façon différente et audacieuse de capturer une fusée tombant de l’espace a récemment été démontrée par Rocket Lab sur Twitter. Dans la vidéo, un hélicoptère s’envole vers une fausse hélice pour l’attraper en l’air – une manœuvre qui sera peut-être utilisée par la compagnie lors de sa prochaine mission, prévue jeudi (28).

Notez que lorsque le propulseur glisse vers la Terre, l’hélicoptère s’approche et attache sa longe de parachute avec un crochet. « Alors que nous attendons des conditions météorologiques optimales pour #ThereAndBackAgain, l’équipe de récupération a effectué des tests de capture à l’aide d’un simulateur de masse de stade 1. Nos pilotes font en sorte que cela paraisse facile! », lit-on dans le message.

« There And Back Again » est le nom de la prochaine mission de Rocket Lab, qui doit être lancée jeudi à 18 h 30 HE depuis le site de lancement de la société en Nouvelle-Zélande. Selon le tweet de la société, le décollage prévu de la fusée Electron à deux étages a été retardé à plusieurs reprises en raison de conditions météorologiques défavorables.

Alors que l’objectif principal de la mission est de lancer 34 satellites vers une variété de clients, l’accent est vraiment mis sur la réussite du retour sur Terre du propulseur réutilisable de 18 m de haut.

Selon Space.com, ce sera un grand moment pour la société, qui a guidé avec succès des propulseurs Electron vers la Terre pour de légères éclaboussures dans l’océan lors de plusieurs vols précédents, mais n’a jamais tenté d’en capturer aucun auparavant (bien qu’il ait déjà effectué plusieurs tests).

Le choix de la stratégie de l’hélicoptère était dû à la taille de l’Electron. « Le propulseur est trop petit pour avoir suffisamment de carburant après le lancement pour effectuer des atterrissages » motorisés « comme ceux des premières fusées Falcon 9 de SpaceX », ont déclaré des représentants de la société dans un communiqué.

Cependant, Rocket Lab prévoit également de faire des atterrissages verticaux propulsés par des propulseurs. La société développe une fusée plus grande, appelée Neutron, qui devrait voler pour la première fois en 2024. Le Neutron, qui sera réutilisable dès le départ, sera assez grand pour faire touchés propulsif.

