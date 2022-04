Découvrez certaines des expériences scientifiques lancées dans le cadre de la mission SpaceX Crew-4

On espère que l’expérience de fabrication de rétine artificielle à base de protéines pourrait être utile aux patients atteints de maladies dégénératives rétiniennes telles que la détérioration maculaire. La technologie « teste la fabrication de rétines artificielles ou d’implants rétiniens en microgravité, où l’on espère que leur production pourra être optimisée », selon un communiqué de la NASA.

Les composants de la chemise intelligente comprennent des capteurs intégrés, un câblage et un module de communication pour transmettre des données scientifiques via une liaison sans fil pour des missions spatiales à long terme, dans le cadre de l’enquête appelée Wireless Compose-2. La démonstration technologique s’appuie sur les travaux de l’Agence spatiale allemande (DLR) pour développer une infrastructure de réseau sans fil pour soutenir les expériences scientifiques sur l’ISS. Image : DLR

Le Wireless Compose-2 est la dernière « chemise intelligente » à voler dans l’espace. Cette version de la chemise Smart-Tex de l’Agence spatiale allemande (DLR) surveillera la tension artérielle, les contractions cardiaques et d’autres paramètres de santé des astronautes. « Ces types de technologies portables pourraient être utilisés pour surveiller la santé lors d’une mission d’exploration spatiale de longue durée et pourraient conduire à une mise en œuvre plus flexible de cette technologie dans les équipements de surveillance de la santé sur Terre », a déclaré la NASA.

Une autre expérience est liée à la microgravité comme modèle de sénescence immunitaire et son impact sur les cellules souches tissulaires. Grâce à cette enquête, ils analyseront le vieillissement biologique dans l’espace, dans le but d’examiner « les effets de la microgravité sur les cellules impliquées dans la régénération des tissus et si la récupération se produit après le vol ».

Une expérience appelée Biopolymer Research for In-Situ Capabilities est également prévue, qui testera la production d’une alternative au béton. Cette alternative pourrait être créée avec un composé organique ainsi que de la silice, un composant commun de la poussière lunaire et martienne.

En règle générale, les expériences effectuées sur l’ISS et toute autre station spatiale transmettent des données brutes depuis l’espace pour que les chercheurs sur Terre les examinent. Si des échantillons sont amenés sur Terre, ils seront transportés dans un véhicule cargo SpaceX Dragon.

Les expériences qui ne nécessitent pas de retour sur Terre seront emballées à bord d’un véhicule cargo Northrop Grumman Cygnus. Parce que les capsules Cygnus ne sont pas réutilisables, les astronautes remplissent ces véhicules de déchets et d’expériences abandonnées pour se consumer complètement dans l’atmosphère terrestre lors de la rentrée.

