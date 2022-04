Un astéroïde de près de 800 mètres de diamètre passera devant la Terre le 28/04

Un astéroïde « potentiellement dangereux » nommé «418135 (2008 AG33)» passera très près de la Terre jeudi prochain (28), selon les scientifiques de la NASA. Heureusement, la roche de près de 800 mètres (m) de diamètre ne nous présente aucun risque et, à son point le plus proche, elle sera à une distance de 3,2 millions de kilomètres (km) de notre position.

Les estimations publiées par l’agence spatiale américaine indiquent que l’astéroïde en question se situe « entre » 350m et 780m, nous passant à une vitesse de 37 400 kilomètres par heure (km/h) – plus de 30 fois la vitesse du son. Bien que la distance du passage corresponde à plus de huit fois le trajet entre la Terre et la Lune, astronomiquement parlant, 3,2 km est presque une « épaule ».

Lire aussi

Un astéroïde de près de 800 mètres de diamètre est sur le point de passer à côté de nous (Image : Stephane Masclaux/)

À l’origine, 418135 (2008 AG33) a été découvert en janvier 2008, observé par des chercheurs de l’observatoire du mont Lemmon en Arizona, aux États-Unis. Selon les estimations de trajectoire, l’astéroïde de près d’un demi-mile de large nous dépasse une fois tous les sept ans, sa dernière visite suivant cette chronologie : notre dernière rencontre avec lui remonte à mars 2015 et la prochaine est prévue pour mai 2029.

Ce ne sera cependant pas la plus grosse roche spatiale à passer près d’ici dans les semaines à venir : le 9 mai, l’astéroïde 467460 (2006 JF42) – avec ses 860 mètres de diamètre – nous rendra également visite, et pas seulement plus gros. , car il sera également plus rapide, à une vitesse estimée à un peu plus de 40 000 km/h.

Malgré le ton alarmiste, il est important de noter que des objets de ce type traversent tout le temps notre région. Bien que les rencontres très rapprochées soient plus rares, la NASA et d’autres agences spatiales du monde entier ont cartographié chaque objet dans notre voisinage immédiat à une distance de 193 millions de km – tout ce qui se trouve sur cette trajectoire ou moins est classé par les agences comme un « objet proche de la Terre ». . Parmi ceux-ci, ceux qui développent des vitesses élevées à une distance de 7,5 millions de km sont marqués comme « potentiellement dangereux ».

Dans la moindre possibilité qu’un astéroïde de près de 800 mètres de diamètre (et aussi plus grand ou plus petit) soit sur une trajectoire de collision avec la Terre, plusieurs agences et chercheurs développent des méthodes de défense planétaire. L’une des propositions les plus intéressantes est l’installation de « bâtons » métalliques capables de trancher des objets et de réduire leurs dommages lors d’une éventuelle collision.

La NASA elle-même, en novembre 2021, a lancé la mission DARD (Test de double redirection d’astéroïdes) qui lancera un engin spatial contre un astéroïde binaire afin d’évaluer si l’impact est capable de le dévier de sa trajectoire. La Chine a également quelque chose de similaire, prévoyant de tirer 23 roquettes Longue Marche 5 sur l’astéroïde Bennu, dans l’espoir de le dévier de sa trajectoire actuelle.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !