Solaire vs nucléaire : une étude montre quel type d’énergie serait le plus bénéfique sur Mars

Alors que les technologies d’exploration spatiale progressent, il y a déjà ceux qui se demandent quelle sera la meilleure façon d’atteindre l’efficacité énergétique dans notre éventuelle présence sur Mars : faut-il miser sur l’énergie solaire ou vaut-il mieux investir dans une structure nucléaire déjà éprouvée ?

La réponse est un, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Frontières en astronomie et sciences spatiales: « Ça dépend ».

Les panneaux solaires apporteraient un plus grand bénéfice énergétique aux missions habitées vers Mars, si les astronautes installaient une base dans les régions centrales de l’équateur de la planète. Aux pôles, le meilleur pari serait la matrice nucléaire (Image : Pixelci/)

Malgré toute la stigmatisation portée par les accidents catastrophiques passés, l’énergie nucléaire est considérée comme « extrêmement sûre », selon l’ONU. Cela fonctionne en effectuant la fission des atomes d’uranium – essentiellement, en divisant ces atomes pour générer de l’énergie. C’est une forme d’approvisionnement en énergie propre, sans danger pour les personnes ou l’environnement.

D’autre part, l’énergie solaire, bien qu’inférieure en capacité et ne fonctionnant que, enfin, quand il y a du soleil (c’est-à-dire : pendant la nuit, les systèmes utiliseraient des réserves d’énergie), pourrait représenter un très grand saut technologique compte tenu du fait que Mars il a une atmosphère très mince et l’incidence de notre étoile sur la planète est immensément plus grande qu’à la surface de la Terre.

Dans cet esprit, des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont envisagé le scénario d’une mission habitée avec six astronautes. Au terme de l’étude, la conclusion était que l’énergie solaire aurait plus de bénéfices à moyen et long terme, mais dans les régions polaires de Mars, l’énergie nucléaire aurait l’avantage.

En effet, dans les régions polaires, l’environnement est plus extrême, avec des vents plus intenses et une plus faible incidence de la lumière du soleil. Dans cet environnement, la structure nucléaire la plus robuste produirait une plus grande capacité énergétique, maintenant la mission alimentée plus longtemps et avec plus d’intensité.

En revanche, sur « l’équateur » martien, l’installation de panneaux solaires contribuerait à réduire les coûts d’entretien de la mission, les astronautes pouvant nettoyer personnellement les panneaux solaires de la poussière et de l’accumulation de particules (c’est un problème constant : les tempêtes de sable dans Mars a tué le rover Opportunity en 2018 simplement en le salissant trop) et en profitant de l’incidence plus élevée du Soleil sur la surface centrée de la planète rouge.

De plus, compte tenu du volume d’hydrogène trouvé sur Mars, l’extraction de ce gaz profiterait également au stockage de l’énergie du Soleil. Fondamentalement, un tel système verrait les panneaux solaires utiliser l’électricité pour séparer les molécules d’oxygène et d’hydrogène, ce dernier pouvant être stocké dans des conteneurs sous pression. Ensuite, l’hydrogène pourrait être électrifié dans des cellules pour produire de l’énergie. Tout surplus pourrait être réutilisé plus tard.

« L’espoir est que nous puissions construire un modèle complet de ces systèmes, avec tous leurs composants, comme un moyen d’aider à planifier des missions habitées vers Mars, d’évaluer les gains et les coûts, d’identifier les risques et de développer des stratégies qui les minimisent avant ou pendant ces missions. », a déclaré Aaron Berliner, étudiant diplômé en bio-ingénierie à l’établissement universitaire et auteur principal de l’étude.

