Lancement réussi de la mission SpaceX Crew-4

Quatre membres d’équipage sont montés à bord de la capsule, lancée au sommet d’une fusée Falcon 9, qui a décollé de la rampe de lancement (Pad) 39A au Kennedy Space Center de l’agence spatiale américaine. Ce sont : Kjell Lindgren et Robert Hines, de la NASA, ainsi que Jessica Watkins et Samantha Cristoforetti, de l’Agence spatiale européenne (ESA).

« C’est un privilège de commencer à piloter ce nouveau véhicule, le Crew Dragon Freedom, en orbite », a déclaré Lindgren, déjà dans l’espace, après le lancement. « Nous nous sentons bien et nous avons hâte de voir la vue. »

A gauche, la fusée Falcon 9 positionnée sur le pas de tir, avec la capsule Crew Dragon Freedom sur le dessus. Sur la droite, une image interne du vaisseau spatial montre l’équipage attendant le décollage. Image : Télévision de la NASA

Environ 9,5 minutes après le décollage, le premier étage de la fusée, désigné B1067, a atterri avec succès sur le radeau d’atterrissage de SpaceX appelé « A Shortfall Of Gravitas », ou simplement « ASOG », dans l’océan Atlantique, complétant le quatrième vol du propulseur.

Auparavant, le véhicule réutilisable avait lancé la mission cargo CRS-22 et le vol Crew-3 pour la NASA, ainsi que le satellite Türksat 5B, respectivement en juin, novembre et décembre de l’année dernière.

Le lancement de la mission Crew-4 fait suite à une autre mission habitée menée par SpaceX, Ax-1 d’Axiom Space, qui s’est lancée vers l’ISS le 8 avril et a atterri au large de Jacksonville, en Floride, lundi après-midi ( 25e).

D’après le site espace.comle décollage de Crew-4 marque une cadence nouvelle et historique pour SpaceX, qui a désormais lancé deux équipages depuis le même bloc à moins de trois semaines d’intervalle.

L’équipage de SpaceX Crew-3 reviendra sur Terre après l’arrivée de la mission Crew-4 à l’ISS

Initialement prévue une semaine plus tôt, la date de lancement de la mission Crew-4 a été retardée en raison du départ retardé de l’équipage Ax-1 de l’ISS. Outre le fait que les capsules Dragon des deux missions devaient occuper le même port d’amarrage dans le laboratoire orbital, le personnel de soutien de la NASA et de SpaceX souhaitait jusqu’à deux jours entre le retour de l’Ax-1 et le lancement du Crew. terminer les examens des données et mettre en place les actifs de récupération », a déclaré Kathy Lueders, responsable des vols spatiaux habités à la NASA, dans un tweet.

Face aux retards continus, Lueders a assuré : « 39 heures entre les opérations nous donnent suffisamment de temps pour terminer le travail ».

Les astronautes de Crew-3 sont toujours à bord de l’ISS et devraient rentrer chez eux peu de temps après l’arrivée de l’équipage de Crew-4 au laboratoire orbital, où ils passeront environ six mois.

Au cours de cette période, ils ont l’intention de réaliser plus de 200 expériences scientifiques et au moins deux sorties dans l’espace d’astronautes de la NASA. De plus, la spécialiste de mission Samantha Cristoforetti devrait participer à une sortie dans l’espace avec des membres de l’équipage russe de l’ISS.

Mi-septembre, suite au lancement de la mission Crew-5, la capsule Freedom devrait revenir sur Terre avec un atterrissage au large de la Floride, soit dans le golfe du Mexique, soit dans l’océan Atlantique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !