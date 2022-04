Un ex-astronaute dit qu’à l’avenir, les gens pourront cultiver et consommer de la marijuana dans l’espace

Avec la croissance du tourisme spatial, l’idée de vivre une aventure récréative dans le cosmos commence à sembler beaucoup plus possible qu’on ne l’aurait pensé il y a quelques décennies. Cela finit par perturber l’imaginaire des gens par rapport à ce qui pourrait être des expériences intéressantes à vivre là-bas. Et l’usage de drogues, comme la marijuana, est l’une de ces idées.

L’ancien astronaute pense que l’utilisation récréative de la marijuana dans l’espace pourrait être intéressante, mais pas pour le moment. Image : Dmytro Tyshchenko –

« Les gens grignotent des champignons et divers types de racines et de fruits depuis toujours », a déclaré l’ancien astronaute canadien Chris Hadfield à Futurism. « Et donc il y a toujours une place dans la société ou le comportement humain pour ces choses. »

Au cours de sa carrière, Hadfield a piloté la navette spatiale de la NASA et le vaisseau spatial russe Soyouz, ainsi que passé du temps à bord de la station spatiale russe Mir et de la Station spatiale internationale (ISS). Il est devenu une sensation sur les réseaux sociaux en publiant des photos et des vidéos de son expérience sur l’ISS, et même en publiant un album de chansons de guitare enregistrées là-bas.

Un de ces messages a engendré un montage qui montre Hadfield tenant un grand sac de mauvaises herbes dans l’espace, avec un doigt touchant ses lèvres dans un signe de secret. En fait, cependant, le sac qu’il tenait contenait des Easter-eggs.