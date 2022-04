La NASA pourrait céder l’intégralité de son réseau en orbite terrestre basse à SpaceX

Un changement de paradigme assez remarquable pourrait intervenir dans les années à venir : selon les informations diffusées par la NASA, l’agence spatiale américaine, un partenariat entre elle et des entreprises privées a été signé, afin d’évaluer comment ces entreprises allaient gérer l’ensemble de leur structure de réseau positionnée en Low Orbite terrestre (LEO).

SpaceX est l’une de ces entreprises – et la mieux placée pour plaire à la NASA si l’idée se concrétise. La société fondée par Elon Musk assure déjà plusieurs autres prestations pour l’agence américaine dans le cadre de ses programmes commerciaux.

Dans le contexte : depuis, eh bien, depuis toujours, la NASA dispose d’un sextuor de satellites en orbite basse appelé « TDRS» pour servir de point de connexion constant entre les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) et les centres de contrôle sur Terre. Ces mêmes satellites sont également chargés de permettre aux astronautes d’interagir avec le public – lorsque vous en voyez une diffusion en direct sur YouTube ou dans une émission de télévision, c’est l’équipe TDRS qui établit cette connexion. Ils aident également le télescope spatial Hubble dans ses recherches scientifiques.

Les trois satellites, cependant, sont assez anciens, et la NASA a déjà confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de lancer de modèles mis à jour : « nous ne lancerons aucun satellite TDRS à l’avenir », a déclaré Eli Naffah, responsable du projet de services commerciaux de la NASA. , dans un e-mail envoyé à Space.com. « Le plan est essentiellement de laisser la constellation atteindre la fin de sa vie utile pour créer une manière différente de fournir des services de communication pour nos missions. »

Depuis les années 1980, trois générations de satellites TDRS ont été lancées. Cependant, tout indique que la NASA va désormais céder cette demande au secteur privé – et ici, SpaceX a le dessus. L’entreprise dispose déjà d’une structure robuste avec les satellites Starlink, sa plateforme internet dans l’espace. De plus, les fusées Falcon 9 se sont révélées sûres et fiables à maintes reprises pour exécuter une multitude de lancements.

« Dans les années 1980, lorsque nous avons créé TDRS, il n’y avait aucune possibilité d’offrir ce service commercialement », a déclaré Naffah. « Depuis lors, cependant, l’industrie a largement dépassé les investissements de la NASA dans ce domaine. Il y a beaucoup d’infrastructures, à la fois au sol et là-haut, qui sont capables de fournir ces connexions à un vaisseau spatial.

Les TDRS sont positionnés à environ 36 000 kilomètres (km) au-dessus de la surface, se déplaçant sur une orbite géostationnaire. Fondamentalement, cela signifie qu’ils se sont alignés sur la vitesse de rotation de la Terre, tournant avec la planète. Si nous les regardions d’ici, ils ressemblaient à des points fixes dans le ciel.

Sur les six satellites en opération là-haut, trois ont plus de 20 ans et approchent de la fin de leur vie. D’ici la fin de cette décennie, cela devrait arriver à tous. Par conséquent, au cours des trois années suivantes, SpaceX – en collaboration avec Inmarsat (Royaume-Uni), Viasat (États-Unis) et SES (Suisse) – a été chargé de développer des technologies de remplacement.

L’entreprise représente un très grand défi technologique pour toutes les entreprises, il convient de le mentionner, étant donné que ses satellites commerciaux sont conçus pour se connecter à des terminaux mobiles et à des stations fixes sur Terre – par « terminaux mobiles », j’entends des bateaux et des avions et des trains, par exemple. .

Ces composants se déplacent à une vitesse infiniment inférieure à la rotation de la Terre. À des fins de comparaison, un avion commercial doté d’une capacité Internet par satellite, par exemple, se déplace à une vitesse de 930 km/h. L’ISS, en orbite géocentrique, se déplace à 28 000 km/h.

Les satellites conçus pour ce projet devraient compenser cette vitesse, tout en fournissant une connexion sans latence entre les différents artefacts et structures que nous avons déjà là-haut et leurs contrôleurs sur Terre.

