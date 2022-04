Voulez-vous maintenant? La mission Crew-4 sera lancée à l’aube du 27/04, selon la NASA

Après plusieurs reports et incertitudes mineures sur le calendrier (oui, plusieurs), tout semble en ordre pour le lancement de la mission Crew-4 qui, selon la NASA, quittera la Terre mercredi prochain (27/4), avec les initiales de lancement des processus prévues pour 04h52 (heure de Brasilia).

Selon une courte mise à jour sur le blog officiel de l’agence spatiale américaine, toutes les procédures finales de préparation au lancement (Examen de l’état de préparation du lancementle fameux « il suffit de revoir les choses avant de courir ») ont été confirmés et le feu vert – qui était déjà définitif sur les trois autres changements de date – a été une nouvelle fois confirmé.

Lire aussi

L’équipage de Crew-4 est arrivé en Floride la semaine dernière, attendant depuis la confirmation du lancement vers la Station spatiale internationale (Image : NASA/Handout)

Avec cela, la NASA et SpaceX sont prêts à lancer la mission Crew-4 à l’aube du 27/04, emmenant quatre nouveaux astronautes à la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’un vaisseau spatial Crew Dragon poussé par une fusée Falcon 9, qui quittera le Lancement du 39A terminé au Kennedy Space Center en Floride.

La mission Crew-4 est composée des astronautes Kjell Lindgren, Robert Hines et Jessica Watkins (NASA) et Samantha Cristoforetti (ESA, l’agence spatiale européenne). Une fois à bord de l’ISS, l’équipe passera au moins les six prochains mois à mener des expériences scientifiques dans le laboratoire de microgravité de la structure orbitale. Crew-4 fait partie du programme d’équipage commercial de la NASA, une initiative qui voit l’agence s’associer à des sociétés aérospatiales privées pour piloter ses lancements et ses processus.

Selon le poste, les prévisions météorologiques sont à 90% de temps favorable, donc tout indique que le «mauvais temps» ne sera pas une raison pour une éventuelle annulation.

Bien que Lindgren soit le commandant de la mission pour des raisons d’ancienneté, une grande partie de l’attention est sur les épaules de Jessica Watkins : l’astronaute sera la première femme noire à effectuer une mission prolongée dans l’espace, vivant et travaillant sur l’ISS avec possibilité de prolongation. d’une durée pouvant aller jusqu’à un an.

« Je pense qu’il est important de reconnaître cette réalisation de notre agence et de notre pays, afin que nous sachions que nous construisons la fondation qui a été lancée par toutes les femmes astronautes noires qui sont venues avant moi », a déclaré Watkins à la radio NPR en février de cette année. . « Je me sens vraiment honoré d’être une petite partie de cet héritage, mais aussi d’être un membre égal avec le reste de l’équipe. »

Rappelons que Watkins a également été convoqué dans le programme Artemis, l’ambitieux projet spatial de la NASA qui vise à ramener l’homme sur la Lune entre 2025 et 2026.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !